Pressifotograaf Mailiis Ollino: hea pildi tunnus on see, kui inimesed jäävad seda vaatama

aasta parima uudisfoto auhinna pälvinud Camilla Kännola ütles, et peatoimetaja sõnul tegi ta ajalugu. "Sellises väikesest kohast pärit fotograaf ei ole tema teada varem võitnud," sõnas ta ja lisas, et võidutöö kohta ütles talle ema, et see on väga hea pilt. "Aga pressifoto konkursist kuulsin ma alles paar kuud pärast selle pildi tegemist."

Pärnu Postimehe fotograaf Mailiis Ollino kinnitas, et eestlased on pigem oma emotsioonide väljendamisel tagasihoidlikud. "Tihtipeale tundub, et kui sa kedagi pildistad, kellel pisarad on, siis sa tungid tema isiklikku ruumi," sõnas ta ja lisas, et ühe hea pildi tunnus on see, kui inimesed jäävad seda vaatama.

Äripäeva fotograaf Liis Treimann nõustus, et eestlased on väga kinnised. "Ülihead maasikat on päris raske saada," tõdes ta ja lisas, et tema nõrgim žanr on portree. "Ma pean väga palju vaeva nägema, et saada õiget hetke pildile, niisama inimesest pilti teha on lihtne, aga just see, et tunne oleks seal sees, seda on raskem tabada."