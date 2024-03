Toomas Uibo: rekord on see, et sain päevas postkasti 101 armastuskirja

Toomas Uibo meenutas, et tema rekord oli 1980. aastatel, kui ta sai päevas 101 armastuskirja. "Ma olin siis 12-13aastane," ütles ta ja lisas, et toona ta ei jaganud armastusest midagi. "Ma ei jaganud päris pikka aega, sest Tartu poisina oli mul pruut Tallinnas, olime paar musi teinud ka, kõigile sõpradele rääkisin ka seda, aga jama oli selles, et tüdruk ei teadnud, et ta on minu pruut ning see kestis aastaid, kus mina arvasin, et ta on minu pruut, aga ma ei öelnud seda talle."

Marko Matvere tõdes, et tema esimese armastuse lugu oli pigem rohmakas ja jämedakoeline. "Ega mehed suuga ei armasta, nad ei räägi sõnu, me jääme tummaks, oleme löödud vaikusega, kui kohtame kedagi," nentis ta ja lisas, et naistel jääb vahel mulje, et mehed arutavad naiste üle omakeskis. "Aga tegelikult ei aruta."

"Ma olen aru saanud, et naistel on peas kogu aeg emotsioonide torm, nad mõtlevad paljudele asjadele korraga ja lülituvad nende voogude vahel, aga nad ei saa aru, et mehele on kõige olulisem tühiolek, kui peas ei olegi ühtegi mõtet," tõdes Matvere.