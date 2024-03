Raivo Tafenau: ma pole "ei" ütlemist päriselt ära õppinudki

Saksofonist Raivo Tafenau ütles saates "Hommik Anuga", et kõige hullem asi muusikutöös on rutiin, mis tapab loomingulisuse.

Raivo Tafenau ütles, et ta on loomu poolest rõõmsameelne. "Minult on väga palju küsitud, et sul on nii palju positiivset energiat, kuidas sa nii rõõmus oled, aga ma pole sellele kunagi osanud vastata," tõdes ta ja lisas, et ta on tulnud väga karmidest oludest läbi. "Kui me võtame nõukogude sõjaväge kaks aastat, Anne Veskiga mööda Venemaad kaks aastat ja siis kuus aastat laevamuusikuna, see on ühele muusikule päris väsitav."

"Kõige hullem, mis võib sellistel hetkedel tekkida, on rutiin, mis tapab kogu loomingulisuse," nentis ta ja lisas, et kui sa sellised raskused läbi käid, siis edaspidi on kõik palju-palju parem. "On see koroona või majanduslangus, siis need on kõik paremad sellest olukorrast, kus sa oled varem olnud."

Tafenau tõi välja, et koroona ajal oli see, et mitte kellelgi polnud esinemisi. "Hulluks läheks olukord siis, kui teistel saksofonimeestel on tööd ja minul mitte," ütles ta ja lisas, et ta ei ole tänaseni päriselt "ei" ütlemist ära õppinud.

Tänavu presidendi teenetemärgi pälvinud Tafenau kinnitas, et ta ei oska veel oma teenetemärki kanda. "Seal on terve raamat kaasas, kuidas ja kuhu ma selle panna võin," tõdes ta ja lisas, et esinemistel ta seda ilmselt ikkagi kandma ei hakka. "Kõik arvavad, et ma olen väga edev inimene, aga tegelikult ma olen sisemiselt väga tagasihoidlik."

