Jaan Mettik: kokandushuvilistele võiks naistepäevaks kinkida ka vanillitaime

"Märtsi algus on aeg, kui kõik tahaksid midagi ilusat, midagi kevadist, naistepäev on ka tulekul, tahaks lilli kinkida ning üks moodne lill, mida sageli kingitakse, on orhidee ehk siis täpsemalt öeldes kuuking," ütles taimetark Jaan Mettik ja lisas, et ei saa öelda, et kuuking oleks halb kingitus. "Tegemist on väga hea lillega, õitseb kaua, peab toas kenasti vastu."

"Aga kui teil juhtub olema inimene, kellele te tahaksite lilli kinkida ja see inimene on kokanduslembene, siis võite talle kinkida ka vanillitaime," mainis ta ja kinnitas, et seda taime on ka meie hästivarustatud lillepoodides saada. "Tegemist on loomupoolest ühe igati põneva taimega, erinevalt kuukingast on tema liaan ning looduses võibb ta kasvada kuni 30 meetri kõrguseks, potis ta loomulikult nii kõrgeks ei kasva, aga kolm-neli meetrit võib ta täis visata küll, seega peate arvestama, et talle tuleb koju tekitada mingi tugi, mida pidi ta ronida saab."

Mettiku sõnul kasvatakse vanillitaime nagu tavalist orhideed. "Nimelt istutega ta mõnusasse kohevasse orhideemulda," selgitas ta.