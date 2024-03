Araukaaria: unistame lava jagamisest Vaiko Epliku või Miljarditega

Kui pikalt olete koos mänginud ja kuidas kokku saite?

Jose: Araukaaria sai alguse umbes kaks aastat tagasi Viljandis, kus me kõik kohtusime ja elame. Hakkasin varem lugusid tegema ja üksinda esinema. Hiljem kutsusin bändi Lee Tauli ja Norbert de Varenne, Johannes lisandus umbes paari kuu pärast ja Fedor aasta pärast. Kõik bändiliikmed peale minu on õppinud Viljandi Kultuuriakadeemias folk- ja jazz-muusikat.

Kes on teie suurimad muusikalised eeskujud?

J: Pink Floyd, Radiohead, Charly García, Soda Stereo, Babasónicos.

Millest on teie looming inspireeritud?

J: Enamus laule on hetkepildid emotsionaalsete perioodide lõpust. Segatuna mänguliste fantaasiate või unistustega kirjeldavad need ka seda, kuidas ma need ajad läbi elasin, mida tundsin ja õppisin.

Mul on alati olnud raskusi oma sügavate tunnete väljendamisega igapäevaelus, kuid laulukirjutamise kaudu tundub see protsess kuidagi loomulikum, kuna laulukirjutamisel on erinev tempo ja intiimsustunne.

Kellele on teie muusika mõeldud?

J: Mõned lood on mõeldud inimestele ja teised spetsiifilistele protessidele. Näiteks loo "Slow Down" kirjutasin oma tütrele Miiale, kui ta oli ikka veel ema kõhus. Raseduse algus oli keeruline ja emotsionaalne aeg. Loo alguses on kuulda Miia südamelööke.

Mul on iga päev sügavad unenäod ja ma kirjutan nendest ka. Sellel ajal, kui mu isa oli haige, kirjutasin sellest protsessist – kuidas mina end tundsin ning sellest, kuidas tema läheb teise reaalsusesse ja mis jääb siia meiega.

Mis on teie suurimad unistused? Kuhu tahaks koosseisuna jõuda, mida teha, kellega koostööd teha?

J: Pikas perspektiivis tahaksime tuuritada Euroopas ja rohkem salvestada – praegu miksime esimest albumit. Minu pikaajaline unistus on olnud anda oma emale kätte vinüül oma muusikaga ja nüüd tunnen, et selle unistuse täitumine pole enam kaugel. Ma tahaksin mängida Buenos Aireses ja imeline oleks anda vinüül emale just selle kontserdi lõpus.

Lisaks oleks lahe Eestis lava jagada (ja miks mitte ka koostööd teha) Vaiko Epliku, Miljardite või Elephants From Neptune'iga.

Mida võib oodata teie TUJA kontsertidelt?

J: Meie kontsert saab olema eksootiline ja sügav kontserdielamus, kus on põimitud Ladina-Ameerika muusika ja kultuur, samuti nende mõjude segunemine kohalike helide, tugevate kompositsioonide ning meeldejäävate meloodiate ja sõnadega, mida mõnikord lauldakse inglise, mõnikord hispaania keeles.

Lõpetuseks jagage lugejatele mõned muusikalised soovitused, artistid, albumid, muusikapalad, mida ise hetkel palju kuulate.

J: Electro-ambient'i žanrist Deru, Nils Frahm, Ólafur Arnalds, Brambles; folk-jazz'ist Kevin Morby, Bert Dockx. Argentina indie-rock'i skeenelt soovitaks bände Mi Amigo Invencible ja Usted Señalemelo.

Araukaaria esineb TUJA-l 7. märtsil Viljandis Konservatooriumis ning 9. märtsil Tallinnas Philly Joe's jazzklubis. Araukaarias musitseerivad José "Pepi" Prieto (vokaal, elektrikitarr, orel), Lee Taul (vokaal, viiul), Norbert de Varenne (elektrikitarr), Fedor Bezrukov (basskitarr) ja Johannes Eriste (trummid).

Noorte rütmimuusikafestival TUJA toimub tänavu 5.–9. märtsini Tartus, Viljandis, Pärnus ja Tallinnas. Täpsema kavaga saab tutvuda festivali kodulehel.