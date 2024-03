Video: Marko Reikop käis külas mereväe ülemal Jüri Saskal

Marko Reikopil avanes võimalus tutvuda mereväestaabiga, mis asub Noblessneri elurajooni vastas. Kommodoor Saska sõnul on tal Eesti kõige ilusama vaatega kabinet. "Kas keegi saab vastu vaielda?" muigas Saska.

Saska kabineti seinalt leiab Johan Pitka, Alar Karise ja Martin Heremi portreede kõrval ka taastatud mereväe esimene ülem Roland Leit, kes mängis Saska isiklikus elus suurt rolli. Enne Rootsi mereväeakadeemiasse suundumist oli Saska Leiti autojuht.

"See oli umbes 1995. aasta oktoobrikuus, kui ta lihtsalt üle õla ütles, et üks mereväeakadeemia koht on Rootsis vaba. Tol ajal õpetati kõiki ohvitsere välismaal. Küsis, kas ma tahaksin minna ja jaanuaris 1996. aastal läksingi," muigas Saska.

Saska ise on pärit Adaverest, kus merd eriti palju ei ole. Suurimad veekogud on seal tiik ja kolme kilomeetri kaugusel asuv Põltsamaa jõgi. Tallinnasse tulekus on süüdi Saska abikaasa, kellele mees ajateenijana pealinna järele tuli.

Kommodoor Saska tööpäev algab nii nagu kõigil teistel. "Tulen tööle, vajutan nuppu, arvuti hakkab tööle, loen eelneval õhtul või öösel saabunud e-kirju. Võti on selles, et ümbritseda ennast heade ja endast targemate inimestega. Head inimesed on need, kes julgevad sulle öelda, et rumal oled," tõdes Saska.