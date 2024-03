Ühendkuningriiki esindab Eurovisioonil Olly Alexander looga "Dizzy"

Laulja ja näitleja Olly Alexander on välja andnud kolm albumilt, millest kaks jõudsid Ühendkuningriigis edetabelite tippu. Samuti on mitmed tema singlid 40 parima edetabelisse murdnud.

Olly Alexander kirjutas loo möödunud suvel koos Danny L Harle'iga. "Danny ja mina usume, et muusika peaks teid viima kuhugi maagilisse kohta. Me tahtsime laulus seda maagilist kohta kirjeldada. Võtsime kasutusele pearingluse tunde ja panime selle loo sisse," selgitas laulja, kelle sõnul on inspiratsiooni saadud 1980. aastate muusikast.

Eurovisiooni esimene poolfinaal toimub 7. mail ning teine poolfinaal peetakse 9. mail. Lauluvõistluse finaal leiab aset 11. mail.