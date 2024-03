Tallinna Linnamuuseum kogub fotosid tallinlaste pidulaudadest

Näitus "Palume lauda!" toob vaataja ette pidulikult kaetud toidulauad, mida ehivad puhvetkapist pärit lauanõud 1930. aastatest, 1980. aastatest ja võrdluseks ka tänapäevast. Näitusega uurib muuseum, kuidas on tallinlaste lauakatmise kombed viimase sajandi jooksul muutunud.

Näituse kuraator Kristina Madisson-Laht selgitas "Terevisioonis", et näitusel on erinevad kümnendid seotud ajasillaga. "Vanu fotosid on tore vaadata detektiivi pilguga. Teadjam pilk raalib välja nõud, millega oli tegemist, tekstiilid," märkis ta.

Eelkõige tuntakse huvi fotode vastu, kus on ka inimesed peal. "Inimestega kaasnevad lood ja mälestused ning nad panevad fotod elama," sõnas kuraator.

Tallinna Linnamuuseum ootab fotosid 22. aprillini. Digifotode puhul palutakse saata suurima olemasoleva mälumahuga pilte. Kui fotoga kaasneb mõni lugu, mälestus, traditsioon, palutakse ka seda jagada.