Vahtralt mahla saamiseks pole vaja puutüvve suurt auku teha

Vaher hakkab mahla andma niipea, kui temperatuur plusskraadideni tõuseb. "Selles mõttes on temaga väga vahva," rõõmustas Taavi-Mats Utt.

Selleks, et puult mahla saada, piisab väikesest tüvve puuritud august. "Vahtrale ei ole vaja tohutult suurt auku teha, kui teha väikene auk, siis oma tarbeks tuleb küll ja veel. Vanasti tehti jah suurte oherditega ja sai kohe kõvasti, aga mul on tunne, et sealt läheb igasugust sodi sisse ja puu ei kannata seda pikka aega välja. Sellepärast ma teen kaheksa millimeetrise augu," selgitas mees.

Samuti saab mahla võtta koduaias kasvavalt väikeselt vahtrapuult. "Võta üks oksakene ära ja seo pudel külge, saab ka väikese mahla," jagas Utt nõuandeid.

Eriti magus on aasta esimene vahtramahl. "Kui ma see aasta esimest korda keset veebruari mahla võtsin, oli see täiesti imeliselt magus. Kui keegi oleks seda mahla andnud ja öelnud, et see on vahtramahl, ma oleks öelnud, et see on puhas võltsing," naeris ta.