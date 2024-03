Zava: TUJA-l kuuleb, kuidas London meie helikeelt on muutnud

Rütmimuusikafestivalil TUJA 2024 astub tänavu lavale kaheksa koosseisu, sealhulgas ka Zava, Natalja Zaugarova juhitud värske soul-pop bänd Eestist. Bändi tuumik tegutseb hetkel põhiliselt Londonis ning on elevil, et saab taas kodumaal mängida muusikat, mis on Londonis ka uue kõla saanud.