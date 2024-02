Koerte treener: mida varem koera veega harjutada, seda parem

Enne seda kui koer basseini läheb, tehakse talle eelpesu. "Siis on tal endal mõnusam ja bassein on puhtam," täpsustas koerte spaa asutaja Aivar Roop. Kui eelpesu tehtud, läheb koer koos instruktoriga basseini.

Koerte treener Aili Kivinurm soovitab koeraomanikel oma lemmikut veega võimalikust vara harjutama hakata. "Mida noorem ta on, seda vähem on tal hirme, seda kergem on teda käsitleda. Keskmist kasvu koera saab tõsta, aga kui on 70-kilone koer, siis teda enam ei tõsta. Palju lihtsam on ta kutsikana vette panna."

Aivar Roop selgitas, et koerte spaa saab veega sõbraks teha ka neid neljajalgseid, kes muidu vett pelgavad. "See on selline mõnus ja rahulik keskkond, ei ole segavaid hääli, ei ole laineid, kõiki selliseid asju, mis vett mitte armastavas koeras mingisuguse krambi tekitavad."

Basseinis käivad aega veetmas ka koerad, kes vett ei pelga. Näiteks sobib ujumine ülekaalulistele, tervisehädadega või eakatele lemmikutele, sest vees ei koorma nad liigselt oma liigeseid.

"Koertele on vees olemine tohutult lõbus ja läbi selle mängu saab ta tegelikult piisavalt koormust, sest vees pläkerdamine on oluliselt väsitavam kui kõndimine või jooksmine," sõnas Roop.