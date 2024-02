Marko Reikop ja Grete Lõbu proovisid 3D printeriga tehtud kala

Pimetesti käigus proovisid Reikop ja Lõbu kaht kala matkivat toodet ning päris lõhet.

"Maitseained on võõramad, aga kui ikkagi mõelda, et see on 3D prinditud, siis mõtle, mis maitsega need tulevikus võivad olla, kui maitseid hakatakse parandama," kommenteeris Reikop hernevalgust tehtud alternatiivi ning lisas, et taimne kala sarnaneb nii maitselt kui struktuurilt päris kalale. "Huvitav, et hernest nii head kraami teha saab."

"Kui see oleks saia peal ja seal oleks veel tilli ja sidrunit ka peal, ei saaks mitte midagi aru," nõustus Lõbu.