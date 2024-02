Galerii: Tartumaa teine maakondlik tantsupäev tõi tantsijad Vanemuise suurde majja

Maakondlike tantsupäevade žüriisse kuuluvad sel aastal tantsuõpetaja ja koreograaf Kerstin Lõhmus, tantsukunstnik ja liikumisterapeut Kristina-Maria Heinsalu ning tantsuõpetaja Paul Bobkov.

"Nii hea oli kogeda, et 1.-4. klassid ja gümnaasium+ tantsupäev oli sisult kõrge kvaliteediga – nii lavaliste tervikute kui ka inimesi väärtustavate sõnumitega. Lapsed olid teadlikud, miks nad laval on, mis ideed nende tants kannab ning kuidas seda ühtehoidvalt esitada," jagas žüriiliige Kristina-Maria Heinsalu.

Ta lisas, et gümnaasium+ vanuseastme tantsud olid tugevad nii lavastuslikult, seisundi loomise kui tantsutehnilise poole pealt. "Ja kõige olulisem on see, et kõigi silmad särasid," lausus Heinsalu.

Koolitantsu peakorraldaja Raido Bergstein tõi esile ka kontserdijärgsete vestlusringide olulisuse. "Kontserdi lõppedes on võimalik tantsude autoritel ja truppide juhendajatel koos žüriiga vestluringis arutleda nii tol päeval lavalt nähtu kui ka teistel kordaminevatel tantsuteemadel. Tartumaa juhendajad kasutasid seda võimalust väga sisukalt ja siin näitavad Tartumaa tantsupäevad näiteks Tallinnale, kus juhendajad tihtipeale vestlusringidesse ei jõuagi, väga suurt eeskuju," lisas Bergstein.

Maakondlikel tantsupäevadel kuulutab žürii iga kontserdi lõpus välja tunnustuspreemiad, mille eesmärgiks on tunnustada kontserdil esinenud tantsutruppe ja nende juhendajaid ning tantsude autoreid.

Tartumaa tantsupäevade algklasside ja gümnaasium+ kontserdi tunnustuspreemiad:

Helget meeleolu loov koreograafiline tervik – Error tantsukool tantsuga "Kargel õhtul", autorid Liisa Mugra ja Sandra Rätsep

Ruumiliselt kõrgusesse tõusvate liikumismetafooridega ja erinevaid stiile oskuslikult siduv lavastus – Con-Fusion tantsuga "Üheksast viieni", autor Jakob Patrik Ross

Toreda tegevustiku ja tervikliku teemaga mänguline jutustus – SK Finess tantsukool tantsuga "Matkapäev", autorid Geili Vesinurm ja Nele Kimmel

Puhas, hea energia ja toredate kujunditega tervik – Tähtvere Tantsukeskus tantsuga "Käib töö ja vile koos", autor Kerstin Lõhmus

Musikaalsust toetav leidliku ideega kaasahaarav lugu – Triiniks tantsuga "Kellalugu", autorid Ingrid Hamer ja tantsijad

Oskusliku kostüümikasutusega visuaalselt voolav ja salapära loov esitus – Goal Diggers tantsustuudio tantsuga "Taevatähed", autor Kristiin Kulpson

Mitmekülgse lavaruumikasutusega puhas ja südamlik esitus – VK Janika Miabel tantsuga "Armastuse puu, see imeline!", autor Triin Põder

Põneva ruumi, tasandite ja suundadega paeluv tervik – Triiniks tantsuga "Vila", autor Madli Teller

Lõbusalt leidlike ja kujundlike piltidega eakohane tants – Tähtvere Tantsukeskus tantsuga "Mull-mull-mull", autor Maris Kahre

Emotsionaalselt laetud, stiilne muusika ja liikumise sümbioos – Tähtvere Tantsukeskus tantsuga "Mis siis", autor Irena Pauku

Eakohane ja meeleolu loov teemakäsitlus – RN Stuudio tantsuga "Detektiivid", autor Merit Täht

Toreda ja leidliku idee tubli esitus – Ciara tantsukool tantsuga "Multikate salaelu", autor Carolin Arnold

Julge lavalise olekuga energiline esitus – Bertram Studios tantsuga "Kõlakaos", autor Agnes Blank

Osavalt läbipõimitud kujundid erinevas vanuses noori ühendavas loos – V.A.T Crew tantsuga "Epickoon", autor Ingrid Pae

Dünaamilise koreograafiaga tehniliselt tugev ja kandev tervik puhtas ja mõjusas esituses – VK Janika Tantsuline Eliit tantsuga "Mõjutamise kunst", autorid Elina Gorelašvili ja tantsijad

Tugeva läbiva motiivi ja eristuva käekirjaga dünaamiline tervik – Error tantsukool tantsuga "Vabaduse sosinad", autor Gerardo Olivares Avelar

Koolitantsu maakondlikud tantsupäevad toimuvad 17. märtsini üle Eesti. Aprillis toimuvatel piirkondlikel tantsupäevadel astuvad teiste seas laval üles ka Koolitantsu Kompanii ning ETA Kompanii. Festivali lõppkontserdid toimuvad 6. ja 7. mail Rahvusooperis Estonia. Lõppkontsertidel osalevate tantsude valiku teevad festivali kunstilised juhid Ingrid Mugu ja Kristiina Siig koos Eesti Noorte Tantsu Ühingu noortežüriiga.