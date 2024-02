SEPT: meie muusika on erilist kogemust otsivatele melomaanidele

Rütmimuusikafestivalil TUJA 2024 astub tänavu lavale kaheksa koosseisu, sealhulgas ka pianist Sergei Pederseni ja Eeva Trei duost välja kasvanud jazz-fusion'i ansambel. Trei sõnul on SEPT-i looming mõeldud tõelistele melomaanidele, kes mõistavad ja tunnetavad muusikat sügavalt ning vajavad seda oma igapäevaellu.

Kui pikalt olete koos mänginud ja kuidas SEPT kokku sai?

Eeva: SEPT sai alguse 2018. aastal, kui asusin koolis Sergei käe all klaverit õppima. Idee duo teha käis Sergei välja pärast üht arvestust, kui kuulis mind laulmas.

Kes on teie suurimad muusikalised eeskujud?

E: Sergeiga on pikalt kaasas käinud Gino Vannelli, Yellowjacketsi ning Wayne Shorteri looming, kusjuures esitame viimaselt ka ühe loo TUJA-l oma versioonis. Oleme mõlemad suured Quincy Jonesi austajad, vokalistina imetlen muidugi lauljaid nagu Whitney Houston, Anita Baker, Sinead O'Connor. Praegustest tegijatest imetlen väga Yebba loomingut.

Millest on teie looming inspireeritud?

E: Meie muusika on inspireeritud sellest, keda ise kuulame ja austame, olgu need pikaajalised lemmikud või uued artistid ja lood, mis silma särama löövad. Kuulame kahe peale väga erinevaid žanreid – meie fusion'i sisse mahub soul'i, popi, jazz'i, reggae't ja mida kõike veel.

Kellele on SEPT-i muusika mõeldud?

E: Arvame, et meie muusika võiks olla neile, kes mõistavad ja tunnetavad muusikat sügavalt ning vajavad seda oma igapäevaellu – tõelised melomaanid, kes tahavad muusikast saada erilist kogemust.

Mis on teie suurimad unistused – kuhu tahaks koosseisuna jõuda, mida teha, kellega koostööd teha?

E: Tahame veel muusikat kirjutada! Kui Sergeil on rohkem väljakujunenud stiil, siis ma ise soovin võimalikult palju katsetada erinevate ideedega, tahan teda veel rohkem lükata tundmatusse ja seni on see täitsa hästi toiminud.

Mida võib oodata teie TUJA kontsertidelt?

E: TUJA-l katsetame oma värsket loomingut, mis sai muidu kirjutatud koos seitsmeliikmelise bändiga, väiksemates koosseisudes. Läheneme minimalistlikumalt, samas peame veelgi rohkem eksperimenteerima.

Lõpetuseks jagage lugejatele mõned muusikalised soovitused, mida ise hetkel palju kuulate.

Sergei: Ole Børud "Broken People" – kõik Ole plaadid on erinevad, ta on võtnud mitu stiili peensusteni läbi. Kuulan ta plaate hetkel peaaegu iga päev.

E: Olen väga palju kuulanud Angie Stone'i lugu "Wish I Didn't Miss You", lasin seda paar päeva tagasi ka Sergeile ja ta täitsa noogutas selle peale.

SEPT esineb TUJA-l 6. märtsil Tartus, Tartu Ülikooli kohvikus Drinkgeld ning 8. märtsil Tallinnas Philly Joe's jazz-klubis. Ansambel astub festivalil üles vähendatud koosseisuga: Eeva Trei (vokaal), Sergei Pedersen (klaver), Kaarel Raud (kitarr), Kristjan Tenso (perkussioon) ning Paul-Gunnar Loorand (basskitarr).