ETV2 ekraanile jõuab noorte arhitektuurisaade "Arhitektuurime"

Kuueosaline saatesari avab eelkõige põhikooli vanemale osale ja gümnaasiuminoortele mõeldes arhitektuuri ja laiemalt ruumi planeerimisega seotud erinevaid tahke. Head ruumi iseloomustab selle universaalsus ja mitmekesisus, kus tore on olla nii noortel kui ka vanadel, ajaveetjatel ja läbiliikujatel, kõigil aastaaegadel ja iga ilmaga.

"Arhitektuurime" võtab luubi alla linnaruumi ja koduse keskkonna, haljasalad ja liikumisteed. Iga osa keskendub seejuures erinevale teemale. Nii on avasaate teemaks "Arhitektuur on lähedal", milles tutvustatakse kõigile kõige lähemat arhitektuuri ehk kodu. Kõrvuti erinevate kodude külastamisega panevad noored saates ka ise käed külge – esimeses osas tuleb näitaks lihtsate vahenditega ruum endale sobivaks muuta.

Saadet juhib Vanalinna Hariduskolleegiumi 10. klassi õpilane Eva Kreem, kelle jaoks on saate juhtimine esmakordne, küll on tal suur huvi arhitektuuriga seotud teemade vastu ja sellealaseid teadmisi on ta mitu aastat ka Arhitektuurikoolis omandanud. Saate toimetajad on Kadri Klementi ja Laura Kõrvits, režissöör Maarja Pärsim.

"Arhitektuurime" on ETV2 eetris kuuel järjestikusel neljapäeval kell 16.30 ja kordusena kell 18.30 noortesaate "Nova" eetriajal. Esmaspäevast kolmapäevani rõõmustavad samadel kella-aegadel vaatajaid jätkuvalt vahvad "Nova" reporterid.