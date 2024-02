Alexander Stubbi, Ursula von der Leyeni ja Boris Johnsoni juured ulatuvad Eestisse

Näiteks ulatuvad üle lahe uue Soome presidendi Alexander Stubbi juured. Pussi sõnul sõnul on soomlaste president peamiselt soome-rootslaste päritolu, aga tal on ka üllatavalt palju Eesti juuri.

"Mitte ainult ühes liinis vaid kümnetes liinides. Tal on nii isa kui ema poolt Eestist pärit inimesi. Nad ei olnud küll eestlased, nad olid siinsed sakslased, aga näiteks üks Stubbi esiisadest oli alguses Vändras ja hiljem Pärnus elanud tislermeister Gottlieb David Butenhof. Osad Stubbi esivanemad kandsid lausa perekonnanime Livlender ehk liivimaalane," selgitas Puss.

Side Eestiga on ka Euroopa Komisjoni presidendil Ursula von der Leyenil, kes on ka ise oma esivanemate radadel külastanud Krenholmi vabrikut, mille rajas tema kuuenda põlve esiisa Ludwig Knoop. "Teda on hinnatud 19. sajandi kogu Euroopa ühe suurimaks ärimeheks. Ta ei olnud siin sündinud, aga tegutses pool elu ikkagi Eestis," sõnas Puss.

Ameerika Ühendriikide 32. president Franklin Delano Roosevelt esiisa on Martin Hoffman, kes oli üks esimesi Eestimaalt Ameerikasse jõudnud inimesi. 1657. aastal Ameerikasse jõudnud Hoffman on seotud ka mitme teiste olulisemate tegelastega.

Samuti jõuavad Eestini tagasi Suurbritannia kuninga Charles III, Taani kuninga Frederik X, Rootsi kuninga Carl XVI Gustaf, Norra kuninga Harald V ja Belgia kuninga Philippe I perekonnaliinid.

"See, et nad omavahel sugulased on, ei ole kellelegi üllatus, aga neil on ka mitmeid Eesti esivanemaid. Üks kõige varasem neist oli Liivi ordu viimane maameister Gotthard Kettler," selgitas Puss.

Mehi ühendab hilisemast ajast ka Koluvere printsess ehk Auguste Karoline, kes 23-aastaselt traagiliselt suri. "Temast põlvneb üllatuslikul kombel lisaks kuningatele ka endine briti peaminister Boris Johnson," lisas Puss.