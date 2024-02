USA-s jõuab 12 miljoni televaatajani Eesti disaini tutvustav videoklipp

Eesti disaini tutvustav viieminutiline videoklipp, mis on osa saatesarjast ByDesign Europe, jõudis 24. veebruaril CBS Los Angelese telekanalile KCAL-9, pakkudes Ameerika Ühendriikide telepublikule professionaalset ülevaadet innovatsioonist, leidlikkusest ja Euroopa disaini tipptasemest. Koos lähiajal linastuva New Yorgi episoodiga jõuab see kokku 12 miljoni televaatajani.

Koostöös mitmete Euroopa partneritega nagu Frankfurt Messe ja Londoni Royal College of Art ülikooliga soovivad ameeriklased oma sarjas vaatajatele tutvustada uuenduslikke disainiuudiseid Euroopast. Videoklipp tutvustab kuulsaid saksa, poola, eesti jne disainereid ning nende novaatorlikke projekte, mis keskenduvad tehnilisele innovatsioonile, jätkusuutlikkusele, taaskasutusele ning uutele materjalidele.

Filmitud materjal sisaldab ladusaid intervjuusid disaineritega, kes räägivad oma lähenemisviisidest ning kirjeldavad praktiliste näidete abil, kuidas nad kasutavad disainiprotsessis loovust ja jätkusuutlikke meetodeid. Oma kommentaare avaldavad hooaja jooksul USA disaini superstaarid – Karim Rashid, Ross Lovegrove – ja Tom Dixon Ühendkuningriigist.

Rahvusvaheline filmitiim, eesotsas produtsent Mike Chapmaniga, külastas Eestit kuu alguses. Eestit tutvustav filmilõik keskendus Reet Ausi tööstuslikule taaskasutusdisainile; seeneniidistikust sisustustoodete start-up'ile Myceen; heale digiteenuse näitele e-Residentsuse näol ning Disainiöö festivali ja disainiliidu tegemistele, kes oli ka koostöö algatuse taga. Videoklipp on pilguheit Eesti disaini kogukonna innovatiivsematele saavutustele ja e-riigi eelistele. Puhtjuhuslikult oli intervjueerija, teenusedisainer Alexandra Grüber-Pérez, kes on muuhulgas teinud koostööd ka USA praeguse presidendiga, kirjutanud oma lõputöö Londoni Royal College of Art'is teemal "Digital Estonia".

Tuntud USA disainer Scott Henderson kiidab Eestit sõnadega "Eesti on tõeliselt jätkusuutlikkuse eestvedaja. Grupp edumeelseid disainereid on kokku tulnud ja loonud tugeva kogukonna." Henderson leidis, et kultuuriliselt arenenud linnades on äärmiselt oluline roll disainerite ühendustel ja disaininädalatel, nii nagu USA-s, nii ka Euroopas. "Mida tihedamalt oleme omavahel seotud ja võrgustunud, seda tugevamad me oleme," sõnas ta.

Eesti Disainerite Liidu juht Ilona Gurjanova sõnul võib seda lugeda üheks põhjalikumaks kajastuseks, mida Eesti disain kunagi Ameerika telekanalites saanud on. "Ajastus ei saa olla parem, kuna kevadel toimub New Yorgis Eesti disaini näitus," sõnas Gurjanova. Eesti Disainerite Liit koostöös EKA ja e-residentsusega osaleb kestliku ja digidisaini väljapanekuga New Yorki Disaininädalal 16.–23. mail.

Vaata Eesti disaini tutvustavat videoklippi ByDesign TV Europe esimese hooaja viiendast jaost: