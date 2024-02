Sony World Photography Awardsi Euroopa auhinna võitis Angelika Kollin

World Photography Organisation ja Sony kuulutasid välja Sony World Photography Awardsi professionaalsete fotograafide auhinnad ning Euroopa regiooni auhinna võitis eestlane Angelika Kollin. Konkursile esitas Kollin "Portfolio" kategooria all pildid, mis kannavad nime "Parenthood", ning millel jäädvustatakse lapsevanemaks olemist.

Juba 17. aastat toimuv konkurss premeerib erakordseid fotograafe nii tehnilise meisterlikkuse kui ka originaalse lähenemise eest. Konkursile esitati üle 395 000 pildi enam kui 220-st riigist ja territooriumilt, mis on seni suurim arv võistlustöid, mis on kunagi professionaalsete fotograafide kategoorias konkursile esitatud.

Angelika Kollini sõnul jäädvustab tema fotoseeria "Parenthood" inimese eksistentsi tuuma – perekonda. "Igal inimesel on loomupäraselt vanemad. Meie kaasaegses ühiskonnas on perekonna mõiste arenenud ja hõlmab nüüd nii traditsioonilisi kui ka uusi vorme. Ma usun, et perekond ei piirdu enam pelgalt veresugulastega, vaid muutub üha enam pigem tunnetuseks kui konkreetseks vormiliseks ilminguks. Minu fotograafiline uurimus uurib neid arvukaid vorme, mida tänapäeva perekond võib võtta, ühendades neid ühiste ja universaalselt otsitud inimlike tunnete alla: ühtekuuluvustunne, armastus ja emotsionaalne lähedus," ütles Kollin.

Kollin on eesti fotograaf, kes elab praegu Ameerika Ühendriikides. Ta on iseõppinud ning kasutab oma kirge fotograafia ja kunsti kui inimestevaheliste sidemete, intiimsuse ja/või nende puudumise uurimisvahendina. Tema töö suund on ajendatud eluaegsest tahtmisest mõista ja omandada sügavam vaade inimese üksildusele ja kannatustele ning usu rollile nende ületamisel.

Sony World Photography Awardsi 2024 õpilaste, noorte, avatud ja professionaalsete konkursside üldvõitjad kuulutatakse välja 18. aprillil 2024.

Teiste laureaatide töödega saab tutvuda siin.