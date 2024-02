The Crosslegs: debüütalbum võttis aega, aga oleme tulemuse üle uhked

Rütmimuusikafestivalil TUJA 2024 astub tänavu lavale kaheksa koosseisu, sealhulgas kodumaine The Crosslegs, kes teeb Iiri mõjutustega modernset folkrokki. Kuigi ansambel koosneb lapsepõlvesõpradest ja koos on mängitud juba seitse aastat, ilmus The Crosslegsi debüütalbum "Lilac" alles 2023. aasta sügisel.

The Crosslegsi saab TUJA-l kuulata 8. märtsil Pärnus Wunderbaaris ning 9. märtsil Tallinnas Philly Joe's jazz-klubis. The Crosslegsis musitseerivad Alden Kirss (vokaal, kitarr), Villem Suits (klahvpillid), Siim Sõmer (flööt), Vidrik Toom Tabas (basskitarr) ja Karl Frisson (trummid).

Tere, Crosslegs! Kui pikalt olete koos mänginud ja kuidas kokku saite?

Sõpradena oleme koos juba lapsepõlvest. Meie vanemad on muusikud ja nende mõju kandus järgmisesse põlvkonda ning andis meile tugeva tõuke ise bändi teha. Praeguseks oleme juba seitse aastat koos mänginud, aga alles eelmise aasta septembris andsime välja oma debüütalbumi "Lilac". Võttis küll kaua aega, aga oleme sellevõrra uhkemad resultaadi üle.

Kes on teie suurimad muusikalised eeskujud?

Kui mõelda kaasaegsetele bändidele, siis esimesena tärkavad eeskujudena Johnny Flynn, Shakey Graves ja The Pogues. Ühtlasi on meid mõjutanud ka mitmete rahvaste, peamiselt Iirimaa pärimusmuusika.

Millest on teie looming inspireeritud?

Eks ikka oma elust ja vilumusest. Loojatena inspireerume kogemustest ja mõtetest, millega parasjagu ise silmitsi oleme seisnud, olgu see üksildus, sõprus, või armastus.

Kellele on teie muusika mõeldud?

Me pole kunagi mõelnud, et meie muusikal oleks kindel orientiir. Loodame, et meie muusika on piisavalt laiahaardeline pakkumaks midagi kõigile kuulajatele.

Mis on teie praegused suurimad unistused: kuhu tahaks koosseisuna jõuda? Mida teha? Kellega koostööd teha?

Tahaks areneda, katsetada ja luua uut muusikat. Unistusi on palju, aga lähitulevikus tahaks teha ühe pikema tuuri väljaspool Eestit.

Mida võib oodata teie TUJA kontsertidelt?

Omanäolist ja energilist kütet!

Lõpetuseks jagage lugejatele mõned muusikalised soovitused, artistid, albumid, muusikapalad, mida ise hetkel palju kuulate.

Praegused lemmikud on Djivan Gasparyan, Abel Selaocoe, Nusrat Fateh Ali Khan, Parcels ja Tintura.

*

Noorte rütmimuusikafestival TUJA toimub tänavu 5.–9. märtsini Tartus, Viljandis, Pärnus ja Tallinnas.