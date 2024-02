Kevad laseb ennast tänavu oodata

Kui tavaliselt on veebruarikuu keskmine ööpäevane õhutemperatuur –2 kuni –5 kraadi, siis tänavu on veebruar soojade kraadidega üllatanud ning keskmine õhutemperatuur jääb nulli ja +3 kraadi vahele. "See on kindlasti tavatu, sest see on viis kuni seitse kraadi tavapärasest soojem," märkis Paljak.

Järgmise nädala alguses võib temperatuur isegi kümne soojakraadini tõusta, kuid seejärel algab taas temperatuurilangus ning kevadet veel oodata ei ole.

"Kümnenda märtsini on öösiti temperatuur miinuspoolel ja päeval kergelt plusspoolel, aga pärast seda peaks ilm külmemaks minema, ka meie tavapärasest märtsist veidi külmemaks," rääkis Paljak ning lisas, et märtsi esimeses kolmandikus on keskmine temperatuur kuni –5 kraadi.

Samuti võib märtsis ka lund oodata. "Püsivat ilusat päikest pigem ei ole, on vahepeal päikest ja ilusat ilma, öösiti on krõbedamat külma, päeval nullilähedane, aga kindlasti jõuab siia selliseid madalrõhkkondi, mis toovad ka lund. Sellega tuleb kindlasti arvestada," sõnas sünoptik, kuid lisas, et erakordse sademetehulgaga märts silma ei paista. "Kui madalrõhkkonnad tulevad, võib ka nii olla, et need toovad ühe korraliku sajuhulga ja siis läheb ilm jälle kuivemaks."

Seda, kas kevad aprillis pärale jõuab, ei julgenud Paljak lubada. "Üldiselt on trend selline, et kui märts on niisugune tavapärane, külmalainetega ja heitlik, kipub ka aprill selline tulema," nentis ta.