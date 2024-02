Mart Juur: naljakal kombel on minust üks "Ennu ratta" vapiloomadest saanud

Aastaid 20. sünnipäeva tähistanud peosarja "Ennu ratas" pidudel plaate keerutanud Mart Juur naeris "Ringvaates", et temast on juhuse tahtel üks "Ennu ratta" vapiloomadest saanud.

Juur meenutas, et sattus peosarja diskorite nimistusse juhuslikult. "Kristjan (Paju - toim) kutsus mind siia mängima ja siis ma jäingi. Nagu ikka kõik juhuslikud või suvalised asjad, neil on kalduvus traditsiooniks muutuda. Naljakal kombel on mina tõesti üks "Ennu ratta" vapiloomadest," naeris ta.

Sel aastal 60. sünnipäeva tähistav Juur nentis, et enamasti istuvad temavanused mehed kodus, kuid temale meeldib pidudel muusikat mängimas käia. "Väga õigesti teevad, kindlasti on neil elus mingid muud rõõmud, aga minu üks rõõmudest on see, et ma tulen aeg-ajalt kodust välja, panen mütsi pähe, võtan mõned CD-d kaasa ja saan inimeste käest energiat. Peale selle on see füüsiline koormus ka, ma ei pea Tartu maratonil käima," märkis ta.

Ivar-Martin Voolaid, "Ennu ratta" üks korraldajatest, rääkis, et peosari kasvas välja luuleõhtutest. "Meil tekkis Kristjaniga mõte teha luuleõhtu, kus lastakse muusikat vahele. Paari aastaga keegi neid luuletusi väga ei tahtnud kuulata, vaid tahtsid seal tantsimas käia," meenutas ta.

Juubelipidu väisas ka poliitik Jüri Ratas. "Ma arvan, et ma ei ole abikaasaga viimase kümne aasta jooksul nii palju tantsinud kui täna Terminaatori, Mart Juure ja Koit Toome saatel. Pean tunnistama, et Terminaatori saatel hüppasime kõige rohkem," avaldas ta.

Kui Terminaator astus "Ennu rattal" üles esimest korda, siis Koit Toome on ka varem peosarja publiku ette astunud. "See on ikka väga tõsine pidu, see on üks õhtu, kus inimesed tulevad kokku ja võtavad seda väga tõsiselt," lausus ta.