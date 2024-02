Galerii: Tartumaa esimene tantsupäev täitis Vanemuise väikse maja tantsurõõmuga

Koolitantsu peakorraldaja Raido Bergsteini sõnul on Vanemuise suures ja väikeses majas toimuvad Tartumaa tantsupäevad jätkuvalt ühed Eesti suurimad ning lavale jõuavad väga erinevad loomingulised lähenemised tantsule kui lavakunstile. "Eraldi kiidaks sel korral ka publikut, kes vaatas ära terve kontserdi, mitte ei keskendunud vaid ühele kindlale tantsule," sõnas peakorraldaja. "See on väga positiivne trend meie festivalil, mis teeb palju rõõmu."

Maakondlike tantsupäevade žüriisse kuuluvad sel aastal tantsuõpetaja ja koreograaf Kerstin Lõhmus, tantsukunstnik ja liikumisterapeut Kristina-Maria Heinsalu ning tantsuõpetaja Paul Bobkov.

Žüriiliige Kerstin Lõhmus soovib kõigile õpetajatele avastamisrõõmu traditsiooniliste mustrite muutmisel ja tantsu kõikide võimaluste avastamisel. "Nägime palju tantse, kus oli õpetajate poolt selgeks õpetatud koreograafia täpselt ja puhtalt esitatud, aga nendel hetkedel mõtled paratamatult ka seda, et tahaks näha julgemalt lõhutud maleruudu formatsioone ja loovamat lähenemist," lisas Lõhmus.

Žürii viib pärast kontserte läbi vestlusringi tantsude autorite ja truppide juhendajatega, mis annab võimaluse žüriil, tantsuõpetajatel ja juhendajatel omavahel turvalises keskkonnas aktuaalsete tantsuküsimuste üle arutleda.

"Rõõm, et pärast pühapäeval nähtud tantse tekkis ka vestlusringi näol avatud arutelu mitte ainult meie, žürii, vaid ka tantsuõpetajatel omavahel. See on hea näide sellest, et tants tekitab arutelusid," jagas Koolitants 2024 žüriiliige Paul Bobkov.

Maakondlikel tantsupäevadel kuulutab žürii iga kontserdi lõpus välja tunnustuspreemiad, mille eesmärgiks on tunnustada kontserdil esinenud tantsutruppe ja nende juhendajaid ning tantsude autoreid.

Tartumaa tantsupäevade mudilaste ja 6.-9. klasside kontserdi tunnustuspreemiad:

Siiras ja mänguline vaba esitus – Error tantsukool tantsuga "Lemmikloomade salajane elu", autor Marju Asarov

Puhas ja täpne liikumine helges esituses – Ciara tantsukool tantsuga "Õnneseen", autor Carolin Arnold

Humoorika loo vaba ja loov esitus – RN stuudio tantsuga "Lillesegadus", autor Merit Täht

Toreda teema rõõmus esitus – Rõngu lasteaed Pihlakobar tantsuga "Sõprus", autor Ewe-Ly Oja

Värske ideega, visuaalselt haarav ja meditatiivselt kulgev kehaline jutustus – Triiniks tantsuga "Rööb", autorid Madli Teller ja tantsijad

Põnevate detailidega kõneka koreograafia emotsionaalselt kandev esitus – Bertram Studios tantsuga "Mõnkrütm", autor Jane Pärn

Siiras tantsurõõm hea muusikatajuga vabas esituses – Error tantsukool tantsuga "Päeva algus", autor Liisa Mugra

Tugeva lavalise kohaloluga tehniline ja stiilne esitus – Tähtvere tantsukeskus tantsuga "Erakorralise meditsiini osakond", autor Maris Kahre

Kvaliteetsete akrobaatiliste elementidega puhas ja kaunis tervik – VK Janika Tantsuline Junior Team tantsuga "Peale Bondi", autor Lola Sõukand

Orgaaniliste tõstete, kujundite ning kõnekate impulssidega elu täis tervik – Tähtvere tantsukeskus tantsuga "Elu täis", autorid Kalver Kaseorg ja Kerstin Lõhmus

Detailirohke koreograafia ja hea grupisünergiaga esitus – Bertram Studios tantsuga "Kimberly", autor Bertram Sargla

Dünaamilise ruumi ja kehakasutusega emotsionaalselt kandev vaba esitus – Tähtvere tantsukeskus tantsuga "Mette", autor Irena Pauk

Tartumaa tantsupäevade 4.-7. klasside kontserdi tunnustuspreemiad:

Mõjusate alltekstidega müstilise loo kehaline eneseväljendus – Error tantsukool tantsuga "Harakapesa segadus", autorid Merli Laur ja tantsijad

Ilmekate kujunditega puudutava loo õhuline jutustus – Solare tantsuklubi tantsuga "Aiaäärne", autorid Grete Anete Karpov ja Liisa Mugra

Hea tempo ja mõnusa grupitunnetusega täpne esitus – Tähtvere tantsukeskus tantsuga "Just nii", autorid Irena Pauku ja Kalver Kaseorg

Tundlike kätega jutustatud helge lugu – MTÜ Tantsustuudio Tokra tantsuga "Hommik on tõusnud", autor Valli Kisand

Kaunid partneritunnetuslikud hetked – Ciara tantsukool tantsuga "Nähtamatud märkamised", autor Carolin Arnold

Mõnusate soolode ja hea kambavaimuga ühtne esitus – Friends tantsukool tantsuga "Lahing", autorid Aleksei Andreitsuk ja Aleksei Kakko

Kaasahaarava koreograafia hea energiaga esitus – Bertram Studios tantsuga "Reaalselt", autorid Dolores-Carina Sütt ja Bertram Sargla

Mõjusate kordustega minimalistlik koreograafia – Triiniks tantsuga "Inimbotid", autor Kirke Kask

Mitmekülgse tegevustikuga hoogne esitus – VK Janika Celena tantsuga "Rõõm tantsimisest", autorid Keiti Lass ja Sirli Põhjala

Koolitantsu maakondlikud tantsupäevad toimuvad 17. märtsini üle Eesti. Aprillis toimuvatel piirkondlikel tantsupäevadel astuvad teiste seas laval üles ka Koolitantsu Kompanii ning ETA Kompanii. Festivali lõppkontserdid toimuvad 6. ja 7. mail Rahvusooperis Estonia. Lõppkontsertidel osalevate tantsude valiku teevad festivali kunstilised juhid Ingrid Mugu ja Kristiina Siig koos Eesti Noorte Tantsu Ühingu noortežüriiga.