Galerii: vabariigi aastapäeva järelpidu Kultuurikatlas

Alles hiljuti nägi Nublut ja Mikael Gabrielit Soome eurolaulul, kus verivärske looga "Vox Populi" õnnestus duol väärikas kolmas koht saada. Kultuurikatlas tulidki esitlusele nii nende kõige värskem lugu "Vox populi" kui ka vanemad hitid, nagu "Universum" ning "Vihje".

Eesti Vabariigi olulisimal päeval astusid Kultuurikatlas üles ka kodumaine trummi ja bassi kooslus Cartoon, kelle ühine lugu Daniel Leviga "On & On" on USA-s esimese Eesti singlina saavutanud kuldplaadi staatuse. Meeleolu aitas pidulikuna hoida ka DJ Allan Roosileht.