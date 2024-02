Liisi Oja trio: meie lood hakkavad tõeliselt elama koos musitseerides

Liisi Oja triot saab TUJA 2024 festivalil näha 8. märtsil Pärnus Wunderbaaris ning 9. märtsil Tallinnas Philly Joe's jazz-klubis. Trios musitseerivad koos Liisi Oja Eestist (klaver, kompositsioonid), Sophus Bech Taanist (altsaksofon) ja Krzysztof Maciejko Poolast (kontrabass).

Kui pikalt olete koos mänginud ja kuidas kokku saite?

Liisi: Oleme trioga nüüdseks koos mänginud umbes pool aastat. Tutvusime omavahel Taani Kuninglikus Muusikaakadeemias Aalborgis ning oleme nii koolisiseselt kui kooliväliselt mitmetes projektides koos mänginud. Tundsin juba mõnda aega suurt huvi põhjamaise jazz'i vastu ning sisimas teadsin, et midagi erilist võiks sündida just koos Sophuse ja Krzysztofiga.

Kes on teie suurimad muusikalised eeskujud?

Liisi: Oleme kõik küllaltki erineva taustaga, kuid just see teeb meie koosmängu veelgi erilisemaks ja unikaalsemaks. Olen muusikaliselt inspireeritud mitmetest artistidest, nagu Ben Wendel, Oded Tzur, Hvalfugl, Jaak Sooäär, Katrine Windfeld ning mitmed teised.

Sophus: Mu suurim iidol on kindlasti Patrick Bartley. Ta on üks nendest vähestest muusikutest, kes on täielikult muusikale pühendunud ja loob kauneid meloodiaid ehtsa emotsiooniga. Ja mul on tunne, et ta on suuteline mängima muusikat igas žanris.

Krzysztof: Ma püüan ammutada inspiratsiooni paljudest erinevatest vaatenurkadest ja erinevatest kunstilise väljenduse vormidest. Hetkel huvitab mind eeskätt Skandinaavia kaasaegse improviseeritud muusika skeene – artistid nagu Anders Jormin, Mats Eilertsen, Arve Henriksen jt. Samal ajal üritan oma juurtesse sügavamale jõuda, uurides Poola pärandit ja muusikuid nagu Tomasz Stańko, Maciej Obara, Marcin Wasilewski ja palju teisi.

Millest on teie looming inspireeritud?

Liisi: Kogu bändile kirjutan ja arranžeerin muusikat mina, kuid lood hakkavad tõeliselt elama ja saavad viimase lihvi koos musitseerides. Minu looming on inspireeritud küllaltki palju emotsioonidest ja mind ümbritsevast. Muusikaliselt olen olnud inspireeritud mitmetest artistidest nagu Hvalfugl, Tord Gustavsen, Ben Wendel jpt.

Kellele (millisele inimesele) on teie muusika mõeldud?

Liisi: Soovime enda muusikaga kõnetada inimesi, kes tahavad nautida rahulikku ja maagilist atmosfääri läbi instrumentaalmuusika.

Mis on teie praegused suurimad unistused – kuhu tahaks koosseisuna jõuda, mida teha, kellega koostööd teha?

Liisi: Kuna oleme küllaltki värske koosseis, siis on peamiseks sooviks võimalikult palju koos mängida ja esineda ning eksperimenteerida, milliseid kõlavärve meie instrumentatsiooniga võimalik luua on. Lähiajal oleme esinemas nii Eestis kui ka Taanis ning loodetavasti on millalgi võimalik meie koosmängu ka minu debüütalbumilt kuulata. Küll aga minu üheks suureks sooviks on hoida bänd aktiivsena ning avastada uusi festivale ja esinemispaiku. Oleme kõik pärit erinevatest Euroopa riikidest ning pole kunagi kindel, kuhu meie teed tulevikus meid viivad ja kas õnnestub koosmängu jätkata.

Mida võib oodata teie TUJA kontsertidelt?

Liisi: Meie kontserdi peamiseks kontseptiks on põhjamaine jazz, mis pakub originaalmuusikat ning ka mõningaid seadeid eesti rahvalauludest. Meie trio pakub põnevat koosmängu klaveri, altsaksofoni ja kontrabassi vahel, mis loob rahuliku ning maagilise õhkkonna.

Lõpetuseks uurin, mis on mõned artistid, albumid, muusikapalad, mida ise hetkel palju kuulate ja lugejatele soovitaks.

Liisi: Hvalfugli album "Øjeblikke vi husker", Oded Tzuri album "Isabela", Ben Wendeli album "High heart", Immanuel Wilkinsi album "Omega", Jaak Sooääre album "Zula".

Noorte rütmimuusikafestival TUJA toimub tänavu 5.–9. märtsini Tartus, Viljandis, Pärnus ja Tallinnas. Täpsema kavaga saab tutvuda festivali kodulehel.