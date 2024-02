Aldo Järvsoo: eestlaste moemaitse läheb iga aastaga paremaks

Järvsoo sõnul on presidendi vastuvõtt vabariigi aastapäeval sündmus, mil Eesti moedisain on väga kaadris. Eesti inimeste maitse läheb moelooja sõnul iga aastaga ka aina paremaks. "Ma ei tea mitmendat korda ma seda siin kommenteerin, aga ma saan iga aasta öelda, et aina paremaks ja ägedamaks läheb. Aina rohkem erinevaid disainereid leitakse üles," kommenteeris ta.

Järvsool palutigi välja valida presidendi vastuvõtu säravaimad näited.

Elisabeth Pihela ja Katrin Pihela

"Nende ema ja tütre kombo mõjus lihtsalt nii elegantselt, kevadiselt. Elisabethil on seljas selle kevade äärmiselt moekas värv veel. Ja nagu ma emast olin kuulnud, siis ema sooviski olla see kaitseingel seal taga ja nõudis valget kleiti. Elisabethi kleidi disainis Riina Põldroos ja Katrini kleidi Ketlin Bachmann-Põldroos."

Elisabeth Pihela Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

Keit Pentus-Rosimannus

"Liisi Eesmaa oskab leida ägedaid kliente, kes kannavad tema ägedat loomingut ja tellivad talt nii julgeid asju. Kui maailmamoes väga joondutakse Schiaparellist praegu ehk ongi suured vormid, suured lilled – kõik on suur. See oli ainus kleit, milles oli mängulisus, mida maailmamoes näeb, justnimelt see teatraalsuse osa. See oli nii õiges kohas, õige inimese seljas," kommenteeris Järvsoo.

Rain Rosimannus ja Keit Pentus-Rosimannus Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

Reet Kaldoja

"Reet Kaldoja on läbi aastate kõige stiilsem ja väljapeetum külaline olnud. Tema on natuke see inimene olnud, kes loob vastuvõtu kleitide trende. Mina ei ole eelnevalt isegi näinud sellist kombot – kleit ja püksid. Ta teeb seda julgusega, jäädes siiski soliidseks. Ma usun, et tulevikus me saame näha tema kleidi tuletisi veel," sõnas Järvsoo.

Väino Kaldoja Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

Riina Solman

"Kui ma see aasta väga palju rahvarõivaid välja ei toonud, sest väga vähe oli kasutatud rahvarõivaste interpretatsiooni modernses võtmes, siis Riina Solmani komplekt (jällegi Riina Põldroosi moemajast) – Setu sõlg ja need rahad panna sellisesse kombinatsiooni roosa maani pintsakuga, on võib-olla kõige modernsem lähenemine üldse," kiitis Järvsoo. "Ta ei mõju nagu see oleks kodukootud ja ma arvan, et ei mõju ka solvanguna ühelegi rahvakunsti austavale inimesele."

Riina Solman pojaga Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

Ingrid Sembach-Hõbemägi

"See on Liisi Eesmaa looming jälle. Inimene, soeng, kõik see värv ja muster – see läheb nii hästi kokku. Ma arvan, et ta võiks seda igapäevaselt ka kanda ja ta jääks iseendaks selles."

Priit Hõbemägi ja Ingrid Sembach-Hõbemägi Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

Ene-Liis Semper

"Miks kiita inimest, keda alati kiidetakse, aga just julguse pärast. Tema jääb iseendaks isegi vastuvõtul, ta võib jääda iseendaks ka minnes pudeleid välja viima, ta ei pane siis dresse selga, et see ongi Ene-Liis Semper. See oli kõige rõõmsam kostüüm üldse, mida ma nägin seal vastuvõtul."

Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

Kärt Hammer

"Midagi nii stiilset ma rohkem isegi ei näinud vastuvõtul. Rickowensilik hästi modernne lähenemine ja lõpuni välja mõeldud, et kellena ma sinna lähen, Kärt Hammer läks Kärt Hammerina. Nii äge on vaadata, kui keegi ei pane end kasti, et mul on presidendi vastuvõtt ja mul on kolmveerand varrukat."

Juhan Ulfsak ja Kärt Hammer Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

Eeva Mägi

"Eeva kannab tegelikult minu tehtud kleiti, mille ma tegin tema emale presidendi vastuvõtuks ma arvan viis aastat tagasi. Ta helistas mulle paar päeva enne vastuvõttu, et mis ma arvan, kui ta ema kleidi paneb. Ma ütlesin, et täiesti super, see läheb nii hästi kõigega kokku. See on taaskasutus kõige õigemas võtmes."

Eeva Mägi Autor/allikas: ERR

Imbi Jürgen

"Imbi Jürgeni kleidi ma tahtsin välja tuua sellega, et ametikette enamasti kannavad mehed ja neid saab kinnitada kuhugi külge, näiteks fraki külge. Aga naisterahval asub see kett hoopis teises kohas. Ma arvan, et ma sain lõpuks hakkama sellega, et see kett mõjub väga väärikalt.

Imbi Jürgen Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

Sirje Karis

"Mulle õudsalt meeldis. Meeldib see altäär, meeldib see väärikus, mis selles kleidis on ja sama kleidiga võib ta minna ükskõik kuhu vastuvõtule välismaal ja ei pea häbenema seda."

Presidendi vastuvõtu tervitustseremoonia Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

Heidy Purga

"Heidy Purgal oli ainsana see Schiaparellist inspireeritud must samet, pärlid, mis on väga moodsad. See on Karolin Kuusiku looming ja üks täiuslikumaid musti kleite, mis maailma on loodud."