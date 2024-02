Nöep: Londonis esinedes on panused suuremad

Eesti muusikaauhindadel aasta meesartisti ja aasta popartisti kategooriates auhindu noppinud Andres Kõpper andis hiljuti Hollandi plaadifirma alt välja uue singli "Go Home, You're Drunk", millel teeb kaasa ka Saksamaalt pärit laulja Riiva. Vabariigi aastapäeva võttis Kõpper vastu Londonis, kus ta andis ka kolm väljamüüdud kontserti. Täpset statistikat teadmata arvab Kõpper, et saalides oli pooleks kohalikke ning seal toimetavaid eestlasi.

Kontserdid paigutab muusika oma karjääri parimate hulka. "Kahju, et neid õnnestunud üles võtta, aga kuidagi nii mõnus oli. Nii hästi tuli välja. Mul olid laval veel Emily Roberts ja Riiva, kellega meil uus lugu on, ning tund aega ja 20 minutit väga sujuvat sõitu," selgitas Nöep Raadio 2 hommikuprogrammis.

Kontserdid olid ka keskmiselt suurema kalorikuluga. "Hüppamist oli omajagu palju," tõdes Kõpper. Laval toimuva füüsilise tegevuse tõttu Kõpper trenni tegemata ei jäta. "Seda rohkem peaks tegelikult trennis käima, sest seda parem on laval olla. Kusjuures see annab väga tunda, kui füüsilist aktiivsust pole üldse olnud ja siis oled laval. See lödi olek ikkagi lavale ei sobi," tõdes Kõpper.

Heale kontserdile andis kaasa ka nädal aega muusika kirjutamist Viinis, kus Kõpper sai hääle lahti lauldud. "Üks kirjastaja korraldas seal ühte n-ö camp'i ja siis ma olin seal nädal aega ja kirjutasin muusikat," sõnas Kõpper. Kui plaadifirma keskendub Kõpperile kui artistile Nöep, siis kirjastaja keskendub Kõpperile kui Andres Kõpperile, kes kirjutab muusikat endale ja teistele, selgitas artist. "Ja proovib viia kokku üha paremate artistide ja kirjutajatega, et teha veel paremat muusikat ja pappi teenida," selgitas Kõpper.

Kuigi Kõpperi sõnul võib ka ise kohale minna ja kontserte korraldada, siis Nöepil aitas Inglismaal promootorina kontserte korraldada Scruff Of The Neck. "Nemad pakkusid välja sellise koha nagu Omeara, mis on kellegi sõnul ühe Mumford and Sonsi tüübi oma, ja ajavad nüüd meie Suurbritannia suunda, et seal väikestviisi kanda kinnitada," ütles ta. Londonis esinemine on Kõpperi sõnul ka veidi suurema panusega, sest vigade parandust on raskem teha. "Kui millegagi väga mööda lased, siis on raske teist võimalust saada," tõdes Kõpper.