Lastele põnevaid matkaradu leiab kõikjalt üle Eesti

Nummert käib oma lapsega matkamas, kuna tunneb neil hetkedel meeletut õnnetunnet. "See on see koht, kus on päriselt aega olla, molutada, veeta head aega, saab füüsilist koormust ja samas vaim puhkab. Seal pole seda argipäeva möllu, ma olen hetkes täiega kohal ja kuulen, mida mu laps räägib, meil on läheduse tunne," selgitas Nummert, miks lapsega matkamine teda paelub.

Nummert tõi välja, et kahjuks on tüütu leida informatsiooni selle kohta, kus oleks lastega hea matkata. "Näiteks kui ma tahaksin minna ujuma, aga samas tahaksin, et vankriga oleks ligipääsetavus, siis see info on igale poole laiali killustunud," sõnas ta. Selle tarbeks otsustaski Nummert luua mobiiliäpi "Uitama", mis kogu selle info koondab ja lastevanemate elu kergemaks teeb.

Üldiselt on looduse mõttes Eesti matkarajad Nummerti sõnul küllaltki peresõbralikud. "Vähe on selliseid ohtlikke kohti, välismaal mägedes sa pead seda ohutust ka vaatama, meil on võrdlemisi ohutu," märkis ta. Siiski võiks matkasõbra arvates olla rohkem lastele suunatud lihtsaid lahendusi. "Nagu on see Püha Soobik, on lihtsalt mingid puupakud tehtud ja neid saab laps kasutada nagu legoklotsidena, aga ta on looduses, ta liigub, tal on midagi huvitavat avastada."

"Terevisiooni" stuudios jagas Nummert soovitusi, kuhu alanud koolivaheajal lastega minna.

Püha Soobiku avastusterada Saaremaal

"See rada on tõesti tehtud nii, et seal oleks lastega tore. Näiteks on seal puuklotsid, millest saab ise ehitada seda, mida tahad. Seal on tore seiklusrada, kus ronida, saba grillida. Ja kõik loodusteadmised tulevad kuidagi lõbusalt ja mänguliselt," kiitis Nummert.

Sagadi-Oandu metsajuttude rada Lääne-Virumaal

"Kui sa tahad muinasjutte lugeda, siis on just hea minna natuke jahedamal ajal, mitte keset suve, kus on palju sääski, sest siis on väga raske neid muinasjutte seal ühe koha peal seistes lugeda. Ma just soovitaksin seda rada natuke külmemal ajal," sõnas Nummert ja lisas, et rajal on ka hundilõks, mida saab uudistada lisaks niisama kulgemisele ja muinasjuttude lugemisele.

Kaisma Suurjärve matkarada Pärnumaal

"Plusspunkt selle eest, et saab vankriga ligi, seal on ägedaid onne, mida avastada. Siis seal saab laenutada ka paate, vesirattaid. Lisaks on seal vaatetorn ja tore mänguväljak," rääkis Nummert. "Selle poolest ka äge, et on teistsugune maastik kui enamikel loodusradadel, see kaskede rada on väga äge," sõnas ta.

Vitipalu seiklusterada / haldjarada Tartumaal

"Paraja pikkusega ring, samuti on seal madal seiklusrada, saab grillida, on väike saareke, kus on nõiamajake, mida on jälle tore uudistada," kiitis Nummert.