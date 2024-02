Meisterjaan: tahtsin uue singliga oma elukaaslast veidi narrida

Kuigi lühialbum kannab nime "Kalurmees", siis seekordne Raadio 2 nädala resident ise liiga suur kalamees siiski ei ole. "Käin kalal umbes korra aastas. Saan sellega hakkama. Peamiselt panen võrku, sest seal, kus ma suvitan, õngega ega spinninguga eriti midagi ei saa. Aga minu jaoks kalurmees on ka midagi enamat. Keegi lihtne, normaalne ja tark inimene. Ma lapsepõlves kuulsin omajagu mere- ja kalastamisteemalisi laule ning see kuidagi jäi kuhugi sügavasse kaugesse meelesoppi ja nüüd ta tuli välja," selgitas Meisterjaan, kes jääb kalameheks pigem hinges.

Värske EP kõiki lugusid ühendabki mere temaatika. Lugu "Külluse manifesteerimine" on tugevalt inspireeritud Tõnu Tepandi loost "Kiri kodukandist", looga "Hirmudest loobumine" laenas mõtteid Marko Matvere ansamblilt Väikeste Lõõtspillide Ühing ning "Ekstaatiline tants" on eelnenud lugudest kõige rajum. "Ma ei tea, kas see jõuab kohale, aga laulude nimed on hästi esoteerilised, umbes sellised, mis võiks olla väetseremoonia kakaolaulude üritusel. Veidi tahangi, et kogu asi oleks hästi segadusse ajav," sõnas Meisterjaan.

Resident-singel "Külluse manifesteerimine" sündis juba mitu aastat tagasi, kui muusik kuulis, kuidas ta elukaaslane kuulas podcast'i, mille nimi oli "Külluse manifesteerimine". "Siis ma mõtlesin, et miks? Läksin teise tuppa, istusin diivanile ja ühe hooga tegin selle loo. Tegin selle põhimõtteliselt lihtsalt selleks, et talle seda nalja pärast ette laulda. Veidi nagu narrida või nii," meenutas Meisterjaan.

Pikalt pidas artist seda välja andmiseks oma ülejäänud loomingust liiga erinevaks, aga ajaga see muutus. "Vaatan kogu oma loomingule chill'imalt ja eemalt. Ei võta nii tõsiselt. Saan aru, et mõnes mõttes on seal loos ikka minu hing sees. Samasugune hing nagu minu ambientaalses intrumentaal-loos. Lõpuks on kõik ikkagi mina ja siis mõtlesingi, et aeg on see välja anda," selgitas ta.

Meisterjaan on enda sõnul väga vastu igasugusele esoteerilisele manifesteerimisele. "Aga mine tea – äkki see toimib, sest mina ei ole seda teinud ja küllus ei ole ka saabunud," tõdes muusik.