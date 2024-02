Koolivaheajal algab Vikerraadios laste kuuldemängusari "Reis loomariigis"

Teadusliku lühikuuldemängusarja "Reis loomariigis" iga osa keskendub ühele elusolendile, tema igapäevaelulistele toimetustele ja olelusvõitlusele. Mõne tegelase eluviisid on noorele kuulajale tuttavad, teised tulevad hoopis üllatavad ette. Igast loost leiab nii seiklusrikkaid elemente, naljakaid tähelepanekuid kui ka loodusteaduslikke fakte, mis on põnevad nii lastele kui ka vanematele kuulajatele.

Kokku on Raadioteatris salvestatud kümme lugu, milles tegelastele annavad hääled Anu Lamp ja Leino Rei.

"Reis loomariigis" ehk "Bestioles" on valminud raadio France Inter ja Prantsuse riikliku loodusmuuseumi koostöös. Lühikuuldemängud on eesti keelde tõlkinud Triin Arjus. Teadustoimetaja on Tuul Sepp. Raadioteatris salvestatud kuuldemängusarja lavastaja on Laura Kalle, helirežissöör Külli Tüli ja produtsent Tiina Vilu.

"Reis loomariigis" on Vikerraadio eetris alates 26. veebruarist E–R kell 11.15. Lugusid saab kuulata ka Lasteekraani, Raadioteatri ja Vikerraadio kodulehelt ning Eesti Raadio mobiiliäpist.