Uue muusika reede: Miley Cyrus, Raul Ojamaa, J Balvin, Ivo Linna jt

Kenors – "Tooted"

Teine singel peagi ilmuvalt albumilt "Tooted". Ansambli sõnul räägib lugu olukorrast, kus osaletakse ostlemise rituaalis ilma sentigi panustamata. "Oled kõrvaltvaataja rollis ja unistad ilusatest asjadest mida sa tegelikult ei vaja," selgitas Kenors, kus musitseerivad koos Kristjan Tenso, Maria Kallastu, Marta-Lotta Kukk, Karl Tammaru, Artur Leppik, Kaur Tõnis Einasto, Mattis Kirsipuu ja Irene Isabel Mileiko.

SEPT – "Escape"

Uus duo SEPT ehk pianist Sergei Pedersen ja laulja-laulukirjutaja Eeva Trei andsid välja debüütsingli, kuus aastat peale seda, kui duo 2018. aastal peale ühte arvustust Otsa koolis õppejõu ja õpilasena koosluse lõid. Lugu on salvestatud koos Tobias Tammearu, Karl Tammaru, Mihhail Nikitini, Kaarel Raua ja Kristjan Tensoga. Koos musitseerides ühendavad Sergei Pedersen ja Eeva Trei kaks eri põlvkonda oma loomingus. Pederseni jaoks, kes on tuntud eelkõige heliloojana legendaarsetes 1980. aastate ansamblites nagu Radar ja Monarh, on see esimene kord üle aastate uue projektiga lavale naaseda.

Arop – "Aamen"

Aropi teine singel suure plaadifirma Warner Musicu alt sündis algselt 2017. aasta albumi "P.O.E.G." jaoks, ent jäi viimasel hetkel välja. Aropi sõnul on see ilmselt tema vanim seni avaldamata lugu, mida on lihvitud aastaid. Pika valmimisaja jooksul on loole käe külge pannud lausa neli produtsenti – Kaspar372, Markus Palo, Karl Killing ja Lone Betro.

Raul Ojamaa, Noep, Malou, Soundy – "Got a Feeling"

Raul Ojamaa jätkab otsinguid elektroonilistel radadel. Teeotsa leidmiseks on appi tulnud Sound In Noise, Noep ja Saksamaa laulja Malou. Singel anti välja plaadifirma NoCopyrightSounds, kelle alt on välja antud ka Eesti popmuusika edukaim singel "On & On". "Kirjutasime selle loo eelmise aasta augusti lõpus Malou ja Noepiga, kui Malou Andres Kõpperi staadionikontserdi raames Eestis oli. "Got A Feeling" on UK-house'i mõjutustega lugu, mis minu jaoks räägib inimsuhetest, mis meile haiget teevad, aga mida me ka mingil veidral kombel naudime," kirjeldas Ojamaa enda uut laulu.

Cecilia – "DELULU"

Eesti Laul 2024 poolfinalist Cecilia andis välja uue singli, mis. nagu võistluslugugi, valmis koos produtsent Sander Sadamaga. "Rääkisin sõbraga juttu ning meie vestluse tulemuseks oli arusaam, et ma olen ''delusional''. Nagu ikka ei jäänud mul muud üle, kui sellest laul teha. Isegi mõtlesin, et see lugu jääb ainult minu kõrvadele, kuid ei saa ju inimestele veel uuesti "FOMO" tekitada. "DELULU" on hullumeelne ja naljakas – nagu mina," selgitas Cecilia.

St. Vincent – "Broken Man"

Peale kolme aastast pausi on Oklahoma lauljalt ja laulukirjutajalt oodata uut plaati "All Born Screaming", mille produtseerimise võtab artist esimest korda ise ette.

Rico Nasty ja Boyz Noize – "Arintintin"

Marylandi räppar Rico Nasty ja saksa elektroonilise muusika produtsent Boyz Noize tulid taas kokku ning andsid välja eurodance'iga flirtiva peoloo.

Pharell & Miley Cyrus – "Doctor (Work It Out)"

Tänavu aasta salvestise kategoorias oma karjääri esimese Grammy noppinud Miley Cyrus ühendas jõud superprodutsent Pharell Williamsiga ning ühiselt anti välja singel, mida saatev video on inspireeritud Cyruse grammy-loo esitusest või vastupidi.

Charli XCX – "Von dutch"

Kõige edukama hyperpop-artisti Charli XCX uus singel annab aimu, mida on oodata Charli XCX kuuendalt stuudioalbumilt "BRAT". Loo produtsendiks on Easyfun ehk Finn Keane, kes oli kaasas ka XCX-i mixtape'ide "Number 1 Angel" ning "Pop 2" peal.

PJ Harvey – "Seem an I"

Möödunud aastal ka parima alternatiivmuusika albumi Grammyle nomineeritud briti laulja ja laulukirjutaja uus singel koos Colm Bairéadi lavastatud muusikavideoga.

Fred Again, Lil Yachty ja Overmono – "stayinit"

Fred Again haaras kaasa praeguse aja ühe põnevama, mitte enam räppari, vaid isegi artisti Lil Yachty ning eduka 2023. aasta selja taha jätnud Walesi elektroonikud Overmono.

Cardi B – "Like What (Freestyle)"

Cardi B tundis, et pole mõnda aega suud pruukinud ning otsustas, et on aeg kõigile meelde tuletada, kus nende koht on. Meeldetuletuse kannab Cardi ette igihalja Timbalandi produtseeritud Missy Ellioti loo "She's a bitch" sample'i saatel.

J Balvin – "Triple S"

Kolumbia reggaeton-staari J Balvini uus singel, mille pealkirjas mainitud kolm S-tähte peaksid hispaania keeles tähistama "Suelta, Soltera, Sin Nadie Que La Joda", aga

Ivo Linna & Supernova – "Uks"

Ivo Linna ja ansambel Supernova uus singel, mille muusika autor on Rainer Michelson ning sõnad kirjutas Feliks Kütt. "Mida rohkem ma sellesse lauluteksti süvenesin, ma sain aru et seal ongi kokku võetud elufilosoofia. /.../ Mõnikord, eneselegi ootamatult avaneb su ees mingi uks, saatuse sõrm. Siis on järsku kõik uksed kinni. Elus need asjad nii käivadki. Sa ei saa minna priuh-prauh ja kõik uksed peavad minu ees avanema, vahepeal nad on kinni," selgitas Linna.