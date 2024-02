Festival Beach Grind avalikustas esimesed esinejad

Omapärase maskiga tuntuks saanud muusikaprodutsent Marshmello esineb Eestis esimest korda. Sama kehtib ka teise Ühendriikide muusiku Oliver Tree puhul. Esialgses artistide nimistus on suurnimede kõrval veel Ühendkuningriikidest pärit Venbee ning Metrik b2b Grafix ja kohalikest nimedest 5miinust ja Puuluup, Nublu, Ollie, An-Marlen, Boipepperoni, Noep jt.

Eelmisel aastal külastas Beach Grindi rekordarv inimesi ning sellest tulenevalt plaanib Pärnu rannapargis ning Villa Ammende aias toimuv festival laieneda ka tänavu. "Nagu ikka, siis Beach Grind tuleb ka sel aastal veelgi võimsam. Eriti võimas on see, et sel korral esinevad Beach Grindi kaks peaesinejat Eestis esmakordselt. Muidugi ei saa ka mainimata jätta, et üllatusi on oodata veelgi," kommenteeris üks festivali korraldajatest Kaarel Sein.