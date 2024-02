Ivo Linna: lavale jõudes olen nagu noor poiss

Sel pühapäeval oli saates "Hommik Anuga" külas tänavu 75. sünnipäeva tähistav Ivo Linna. Laulja avaldas, et pole kunagi tundud tunnet, et ei soovi lavale minna.

Linna sõnas, et kuigi ta naudib laval olemist väga, võivad pikad sõidud erinevatesse Eesti otsadesse vahel väsitavalt mõjuda. "Aga nii kui lavale jõuad, oled nagu noor poiss ja kõik on korras," sõnas ta.

Lavale minemise tõrget vanameister tundnud pole. "Nii kaua kui mul seda tõrget ei ole, siis ma tahangi lavale minna, mulle meeldib. Laulmine on üks nendest teguritest, mis mind elus väga hästi hoiab, see on tore töö."

Eriti poeb Linnale hinge see, kui ka publik lauluhääle valla laseb. "See on see soe tunne, et kellelgi läheb su tehtu korda," märkis laulja.

Kodus aga Linna oma abikaasa päevi lauluga ei täida. "Eriti kui ma uut lugu õpin, siis ma pean üksinda olema. Ma küll tihtipeale, jälgides usinasti liiklust, laulan autos, sest siis ma olen üksinda ja ei sega mitte kedagi oma lõugamisega," naeris ta.

Saates tuli esmaesitlusele Linna uus lugu "Uks".