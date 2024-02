Margus Tabor: tunnen kaasa inimestele, kel huumorisoont pole

Presidendi kõnest jäi Margus Taborile meelde kaks märksõna: kultuur ja huumor. "Tõdemus, et selles maailmanurgas elades ei saa huumorita, see tundus mulle väärt mõte," tõi ta välja. "Tunnen kaasa neile inimestele, kellel seda huumorisoont ei ole."

"Hea ja pehme huumor aitab inimesi, sest hirmufoon on väga suur ja ka inimesed teevad väga palju tööd. Kui need kaks asja kokku panna, tohutu jõu endast kõike anda, siis huumor aitab alati," nõustus Ugala teatrit juhtiv Garmen Tabor.

Margus Tabor nentis, et inimene kohaneb ka keeruliste oludega. "Viljandist siia sõites mõtlesin, et kogu meie põlvkond on justkui programmeeritud ilma sõjata elama, aga nüüd me siis aegamisi kohaneme, sest see on siin samas nurga taga, tuleb välja, et on võimalik elada," rääkis ta.

"On väga suurte muutuste aeg, see nõuab inimestelt endaga tegelemist ja tähelepanu, et maailmale valla olla, et õppida uusi asju ja endaga rasketes oludes hakkama saada," rõhutas Garmen Tabor.