Sirje Karis kannab vastuvõtul Piret Pupparti loomingut

Disaini idee on saanud tõuke vanimast vöökirjast ning see on põimunud kolmemõõtmeliseks sõnumikandjaks, mis ühendab pärimust tänapäevaga. Komplekti valmimisele aitasid kaasa vöökirja meister Anneli Johannson ja rätsep Agne Talu. Temaatilised ehted aitas leida kunstnik Sigrid Kuusk.