Jaan-Eik Tulve: vastupidamiseks peame hetkeks aja maha võtma

Aastapäeva kontsertlavastuse lavastaja Maria Peterson sõnas, et lähtus lavastust luues Jaan-Eik Tulve valitud muusikast. "Muusikaline plaan oli paigas, ma hakkasin seda kuulama ja mõtlesin, mis selle peale sobida võiks. Kuna aeg on selline, et me vajame midagi siduvat ja harmooniasse viivat. Eesti rahvale on see siduv asi ajast aega vöö olnud. Vööl on mustrid ja mustrid hoiavad meid ka põlvest põlve. Sealt hakkas see visuaalne pool ja tähenduslik väli liikuma," selgitas ta.

Tulve sõnul kõlab kontserdil muusika, mida inimesed tänasel päeval väga vajavad. "See tähendab õrnust, helgust, rõõmu, lohutust, sest nagu me näeme –võib-olla mitte siin meie ümber, aga natukene kauemal – on elu väga kibetaks läinud ja toimub igasuguseid hulle asju. Me peame hetkeks aja maha võtma ja ennast puhastama, enda jalgade all pinda tundma, et suuta siin maailmas vastu pidada."

Tulve usub, et iga vaataja-kuulaja jaoks on vabariigi aastapäeva kontsert isiklik kogemus. "Me ei anna inimesele ette, et tuleb niiviisi kuulata või vaadata. Põhiline on ju vabadus, kontsert ongi sellepärast, et inimene ennast selles elus vabalt tunneks, täpselt nii tuleb seda kontserti võtta," lausus ta.