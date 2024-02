ERM-i direktor Kertu Saks: iga ese, mis tuleb looga, on palju väärtuslikum

Eesti Rahva Muuseumi direktor Kertu Saks sõnas vabariigi aastapäeva vastuvõtul, et kuigi muuseum kogub esemeid, on asjadest olulisemad nendega kaasas käivad lood.

"Me tegelikult kogume väga palju inimeste lugusid, sest mis see ERM muud on kui meie enda lugu. Selleks, et esemed mingisuguse väärtusega oleksid, peavad nad midagi jutustama, seal peab mingi lugu taga olema. Iga ese, mis tuleb looga, on palju väärtuslikum," sõnas Saks.

Muuseumijuht tõi välja, et eelkõige kogub ERM etnograafilist materjali. Enim jõuab uusi asju muuseumisse suvel. "Inimesed lähevadki oma pööninguid ja kuure koristama ning avastavad kõiksugu vahvat," rõõmustas ta.