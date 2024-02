Varisemisohtlikust Põltsamaa lossist on saanud väga populaarne külastuskoht

Varisemisohtlike müüride asemel on kireva ajalooga Põltsamaa lossist saanud väga populaarne külastuskoht, mis pärjati hiljuti arhitektuuri peapreemiaga. Põltsamaal on olnud uhked valitsejad ning lossil on olnud väga suursugune ajalugu, rääkis "Ringvaates" Põltsamaa muuseumi giid Merli Sild.