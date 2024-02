Eesti Laulu ülekanded jõudsid üle 400 000 inimeseni

Detsembris Eesti Laulu erisaatega startinud lauluvõistlus saavutas haripunkti laupäeval, 17. veebruaril toimunud finaaliga. Aasta oodatuima muusikasündmuse finaalile on telekanalite ETV, ETV2 ja ETV+ vahendusel kaasa elanud 338 000 inimest. Just nii palju televaatajaid jälgis Kantar Emori andmeil Eesti Laulu finaali vähemalt 15 minutit (allikas: Kantar Emor. Teleauditooriumi Mõõdikuuring. Otse- ja järelvaatamine). Telekanalitele lisaks sai finaalsaatele kaasa elada ka Raadio 2, Raadio 4, Jupiteri ja ERR.ee portaali vahendusel.



Kõige rohkem jälgiti ETV ülekannet Eesti Laulu finaalist – pika muusikaõhtu jooksul kujunes keskmiseks vaatajate arvuks 201 000 inimest. Eesti viipekeele tõlkega ülekannet jälgis ETV2 vahendusel keskmiselt 23 000 inimest ja venekeelse kommentaariga ülekannet ETV+ kanalil 11 000 inimest. Haripunkti saavutas finaal võitjate välja kuulutamisega, mida tipphetkel jälgis ETV vahendusel 239 000 televaatajat.



Koos finaali, poolfinaali ja otseülekannetele eelnenud erisaadetega on Eesti Lauluga seotud teleprogrammi vähemalt 15 minutit vaadanud 452 000 inimest. Eesti Laulu üht ja ainsat Tartus toimunud poolfinaali jälgis ETV vahendusel keskmiselt 145 000 inimest. Jaanuari populaarseimate saadete edetabelis olid poolfinaali mõlemad osad "Pealtnägija" järel vaadatavuselt järgmised.



Menukad olid Eesti Laulu ülekanded ka veebis, kus nii poolfinaalile kui ka finaalile elas püsivalt kaasa rohkem kui 10 000 veebikasutajat.

Kõik Eesti Laulu esitused leiab SIIT.