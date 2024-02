Uue muusika reede: Maria Kallastu, SZA, Linkin Park, Kings of Leon jt

Sel nädalal ilmusid mitmete tuntud artistide tagasitulekulood või -plaadid: kuulda saab nii Linkin Parki varem ilmumata lugu, kus laulab veel Chester Bennington, Kings of Leoni uue albumi esimest singlit kui ka MGMT'i värske kauamängivat, mis on esimene pärast kuus aastat kestnud otsinguid.

Maria Kallastu & Boipepperoni "Säran"

Mullu sai Maria Kallastu ja Boipepperoni koostööd kuulda ka albumil "qqndqlt", värske singli valmimisele andis lisatõuke kitarrist ja kaasprodutsent Mattias Tirmaste. Loo on mix'inud Mattias Pärt ja masterdanud Siim Hiob. "Laul sündis vahetult, emotsioone filtreerimata," kommenteeris Boipepperoni head loomingulist klappi Maria Kallastuga.

Eik & Mattias Tirmaste "Hülgehall"

Aasta alguses täitus helilooja Ülo Vinteri sünnist 100 aastat. Kummardusena oma vanaisa loomingule andis muusik ja luuletaja Eik välja loo "Hülgehall", mille aluseks on Vinteri muusika palas "Majakene mere ääres". "Sulev Nõmmiku 1978. aasta filmi "Siin me oleme!" jaoks kirjutatud "Majakene" on eestlastel sügaval südames. Ma ei tahtnud lihtsalt üht levimuusika pärli taaselustada, nagu tänapäeval kombeks, vaid väärtustada oma juuri," selgitas Eik laulu valmimise põhjuseid.

Triinu Upkin & J.O.C "Galatea"

Videosingli "Galatea", mis on sümbioos drum n'bass'i rütmist, mahedat popist ja räpist. Sõnade autorid on Triinu Upkin ja Päär Pärenson, muusika autorid Triinu Upkin, Rain Rämmal, Jaan Jaanson, Kaarel Liiv ja Eno Kollom. Salvestus, kokkumäng ja lõppviimistlus Kaspar Leesmelt.

Kitty Florentine & Badfocuse "Various Lives"

Kitty Florentine'i koostööprojekt kahel korral Eestis esinenud Tšehhi produtsendi Badfocuse'iga sündis Liveurope'i residentuuris ning filmiti ja salvestati ühes Praha kontsertkohas Palác Akropolis. "Mina sain Kittyga tuttavaks eelmise aasta Tallinn Music Weekil kui me mõlemad Sveta baaris üles astusime ning olin tema esinemisest täiesti võlutud. Paari nädala pärast kohtusime Liveurope festivalil Prahas, kus mõlemad olime, sealt sündis idee ühiseks kahe riigi vaheliseks residentuuriks," selgitas Tšehhist pärit produtsent Badfocus.

Kännu Peal Käbi "Mrdak"

Tartu soome-ugri fanaatikute ansambli Kännu Peal Käbi kakskeelne lugu "Mrdak" põhineb mokša poetessi Polina Aljošina luuletusel, mille on eestindanud Peeter Volkonski ning mis ilmus 1998. aastal kogumikus "Neli mordvalannat". Kännu Peal Käbi astub tänavu üles ka festivalil Tallinn Music Week.

SZA "Saturn"

SZA andis välja uue singli "Saturn", mis kõlas esmakordselt tänavu Grammy'de auhinnatseremoonial. Loo on kirjutanud ja produtseerinud SZA, Carter Lang, Rob Bisel, Solomonophonic ja Monsune. Värske lugu on ka esimene sissevaade SZA tänavu ilmuvasse uude albumisse "Lana", mille täpset ilmumiskuupäeva ei ole veel avaldatud.

Karl Killing "sa pigem ei meeldi mulle :)"

Värskes loos teeb Karl Killing koostööd Soome muusiku ja produtsendi Elias Hjelmiga. Nii uus singel kui ka Anne Veskiga koos tehtud "Sinust saati" jõuavad Killingu debüütalbumile "37", mis jõuab kuulajate ette 7. märtsil.

Justin Timberlake "Drown"

Aasta alguses teatas Justin Timberlake, et annab tänavu välja uue albumi "Everything I Thought It Was" ning avaldas ka esimese singli "Selfish". Teise singlina avaldas ta loo "Drown", mille on produtseerinud Louis Bell ja Cirkut. Kauamängiv ilmub RCA Recordsi alt 15. märtsil.

Kings of Leon "Mustang"

Ansambel Kings of Leon liitus plaadifirmaga Capitol Records, mille alt ilmub neil ka tänavu mais uus kauamängiv "Can We Pleaase Have Fun". Albumit tuvustab esimene singel "Mustang", millega ansambel üritab enda sõnul liikuda uude ajajärku. "Me lubasime olla muusikaliselt haavatavad," ütles laulja Caleb Followill. Värske albumi on produtseerinud Kid Harpoon, kes on varem töötanud nii Harry Stylesi kui ka Florence + The Machine'iga.

Linkin Park "Friendly Fire"

Aprillis annab Linkin Park välja oma hittide kogumiku "Papercuts (Singles Collection 2000-2023)", kust leiab muuhulgas ka seniavaldamata loo "Friendly Fires", mis on salvestatud 2017. aasta sessioonidel, nende seitsmenda albumi "One More Light" jaoks. Loos kuuleb ka meie seast lahkunud Chester Benningtoni vokaali.

The Jesus And Mary Chain "Girl 71"

Legendaarne kollektiiv The Jesus and Mary Chain annab sel aastal välja uue albumi "Glasgow Eyes", mis on nende esimene kauamängiv viimase seitsme aasta jooksul. Esialgsete plaanide kohaselt pidanuks album ilmuma märtsi alguses, aga vinüülide tootmise järjekordade tõttu lükkus märtsi teise poolde. Albumi kolmanda singlina andsid nad välja loo "Girl 71".

MGMT "Dancing In Babylon (feat. Christine and the Queens)"

Pärast kuueaastast pausi andis MGMT välja uue albumi "Loss of Life", mis on bändi järjekorras viie album. Oma senise plaadifirma Columiba Records alt liikusid nad Mom + Pop alla, bänd on ka ise kinnitanud, et nende uus kõlapilt sündis orgaaniliselt. Värskel albumil lööb muuhulgas produtsendina kaasa Daniel Lopatin, kes on rohkem tuntud artistinimega Oneohtrix Point Never.

Kid Cudi "Everybody Like (feat. Pusha T)"

Aasta alguses andis Kid Cudi välja uue albumi "Insano", aga järge sellele ei pidanud väga kaua ootama: nüüd andis ta välja albumi teise osa "Insano (Nitro Mega)", kus ta teeb muuhulgas koostööd Pusha T, Lil Yachty ja Wiz Khalifaga. Sotsiaalmeedias on Kid Cudi ka korduvalt rõhutanud, et see pole mitte eelmise albumi deluxe-versioon, vaid eraldiseisev 18-looline kauamängiv.