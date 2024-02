ETV eetris alustab uus ajaloosari "Eesti (täielik ja kontrollitud) ajalugu"

Avaloos räägib arheoloog Ain Mäesalu muuhulgas, et kroonika jälgi langes Madisepäeva lahingus 1000 eestlast, mõnedel andmetel isegi 1400. "Ülejäänud pääsesid põgenema, kuid ristisõdijad sai siit sõjasaagiks 200 eestlaste hobust."

"Lahingus langes ka liivlaste vanem ja kõige tähtsam mees Kaupo, kes sai mitu haava ning millalgi suri, mitte päris kohe," selgitas ta ja lisas, et kroonika järgi olevat Kaupo olnud väga õnnetu, sest ta sai neli haava, aga Jeesus Kristusel oli viis haava.

Madisepäeva lahingus langes ka Lembitu. "Lätlane Veko olevat ta krooniku järgi ära tundnud ja odaga läbi torganud."

Sarja stsenarist on Tauno Vahter, režissöör Raivo Maripuu ja toimetaja Kai Väärtnõu. Saatejuht on Andrus Vaarik. Ajaloosarja on tootnud Eesti Telefilm.

"Eesti (täielik ja kontrollitud) ajalugu on ETV eetris reedeti kell 20.15.