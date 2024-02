Anna Hints uuest dokfilmist: see paneb küsima, mida tähendab olla eesti mees

Filmis läheb Prakash Hintsi sugulaste juurde Võrumaale, et õppida eesti meheks olemist. "See idee sai alguse aasta tagasi, kui Tushar tuli esimest korda Setomaale ja meil oli armsa sugulase sünnipäev ja seal Ivan ütles, et kuule, Tushar, tule mulle sulaseks üks suvi, siis ma teen sinust ühe korraliku mehe. Siis me naersime selle üle, kuid siis mõtlesime, et see on ikka päris hea lugu, et äkki proovida "Eesti lugu" sellega," rääkis Hints filmi tagamaadest.

"Indias, seal, kus tema on üles kasvanud, on nii, et iga asja jaoks on oma inimene, elatakse koos teenijatega. Kui sul on midagi vaja, siis sul on seal tänava otsas inimene, kes täpselt seda üht asja teebki. Aga meil, eriti kui sa lähed maale traditsioonilisse külaühiskonda, siis pidi kõike oskama. Ma arvan, et see kontrast oli nii suur, et selle pinnalt see idee sündiski. Ma loodan, et see film paneb meid küsima, et mis tähendab olla eestlane või mees või eesti mees."

Prakashi lemmiktööks kujunes põllukündmine. Mootorsaagi aga mees pelgas. "Pärast filmi tegemist ma olen natuke parem, aga ma olen halb töömees, ma ei ole hea," muigas Prakash.

"Üks töö, mis sealt filmist välja tuleb, on ka meie keele õppimine, mis on sama raske kui maja ehitamine," märkis Hints. Hints on tähele pannud, kuidas kõigi südamed avanevad, kui Prakash inimestega kohtudes eesti keelt hakkab purssima. Enda kõneldavat eesti keelt nimetas Prakash naljatledes täiesti uueks murdeks.

"See teema pole üldse see, mis see mees olemine on, see ei ole nüüd nii must-valge. Ja mis tähendab, kui keegi ütleb, et ta on mees, eesti mees. Ma arvan, et see film on meie ellu toonud palju sügavaid mõtisklusi," sõnas Hints.

Hints ja Prakash kohtusid kaheksa aastat tagasi Luxembourgis ühes filmitegemise töötoas. "Esimesest hetkest oli selline äratundmine," sõnas Hints. "Tushar on väga oluline inimene ka "Savvusanna sõsarate" filmis. Temaga monteerisime kõige pikemalt koos ja ta aitas võtteid läbi viia," rääkis Hints.

Töö, eraelu ja loomingu vahel tasakaalu leidmine on Hintsi sõnul olnud suureks väljakutseks. "Me teeme koos tööd, filmitööd, kus samamoodi võid end üle töötada ja läbi põleda, et ei teeks ainult tööd koos ja armastusele jääks ka aega."