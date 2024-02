Räpina aianduskoolis puhkesid õide rukkililled

Lillekasvatuse õpetaja Merike Aomets rääkis "Terevisioonis", et rukkilillede ette kasvatamiseks on vaja mõnenädalaseks perioodiks madala temperatuuriga ruumi ning seejärel palju valgust, sest rukkilill on pika päeva taim. Meil läks kõik plaanipäraselt, sest meie rukkililled on kõik täisõites, lisas ta.

Räpina aianduskoolil on viimastel aastatel tore traditsioon vabariigi aastapäevaks rukkililli ette kasvatada.

"Kõik läks plaanipäraselt, sest nüüd on meil rukkililled täisõites," ütles Räpina aianduskooli lillekasvatuse õpetaja Merike Aomets. "Ilusad sinised õied on floristide poolt ära korjatud ja koolimaja saali kaunistamiseks viidud. Homme on meil vabariigi aastapäeva puhul kena aktus. Mulda on jäänud veel valged ja roosad õied, mis on ka väga kaunid, aga siin on järjest uusi õisi puhkemas."

Aometsa sõnul on taimed tarvis külvata hiljemalt oktoobri alguses. Tärganud taimed tuleb jätta jahedasse ruumi talvituma, neile ei ole vaja valgust ega soojust. Detsembris tuleb taimed potti panna ja valguse kätte tuua, siis saab terve veebruarikuu kauneid õisi nautida.

"Väga keeruline rukkilillede ettekasvatamine ei ole, üks "aga" siiski on," selgitas Aomets. "Taimed tahavad valgust, rukkilill on ikkagi taim, mis eelistab kasvada võimalikult valges, ta on pika päeva taim. Kasvatades rukkililli kasvuhoones ette, vajavad nad ka madala temperatuuriga mõnenädalast perioodi, sest siis on õitsemine tunduvalt parem ja varasem, muidu nad lähevad õitsema väga hilja. Selle ämbri oleme me juba üle elanud."

Räpina aianduskool valib kasvatamiseks pigem suurema õisikuga sorte. Looduslik rukkilill, mis põllu peal kasvab, on väikese õisikuga ja talvisel ajal see väike õis väga kenasti välja ei tule. "Küll aga on väga ilusad need sordid, mis on aretatud suurema õisikuga ja mõnda teist värvi ka, mitte ainult sinised," lisas Aomets.