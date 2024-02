Vabariigi aastapäeva sündmused jõuavad kodudesse ERR-i kanalite vahendusel

24. veebruari pidulikust päevast saab osa nii ERR-i telekanalite kui ka raadiokanalite vahendusel. Kõiki olulisi hetki vahendab veebis ERR-i portaal, kust saab ülekandeid vaadata nii Eestis kui ka välismaal. Lisaks otseülekannetele on ERR-i kanalid pannud kokku programmi kodumaisest muusikast, filmidest ja saadetest, mis mõtestavad iseseisvust, ajalugu ja kultuuri.

Otseülekanded Eesti Vabariigi aastapäeva sündmustest

Kell 7.30 Pidulik riigilipu heiskamine Pika Hermanni torni

ETV, ETV2 (viipekeele tõlkega), ETV+, Raadio 4

Kuberneri aias toimuval sündmusel peab kõne Riigikogu esimees Lauri Hussar. Õnnistussõnad ütleb Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma. ETV saatejuht on Taavi Eilat.

Kell 9 Pärgade asetamine Vabadussõja võidusamba jalamile

ETV ja ETV+

Tseremoonial Tallinnas Vabaduse väljakul esineb kõnega peaminister Kaja Kallas. Sündmust kommenteerib ETV-s Andres Kuusk.

Kell 10.15 Oikumeeniline jumalateenistus Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus

ETV

Oikumeenilisel jumalateenistusel Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus teenib EELK peapiiskop Urmas Viilma.

Kell 12 Kaitseväe paraad Vabaduse väljakul

ETV, ETV+, Raadio 4

Paraadi võtab vastu Vabariigi president Alar Karis, paraadi juhatab Kaitseväe juhataja kindral Martin Herem. Sündmust kommenteerivad ETV-s Andres Kuusk ja kolonelleitnant Kaarel Mäesalu.

Kell 17.30 Vabariigi aastapäeva peoõhtu Estonias

ETV ja ETV+

Peoõhtut Estonias vahendavad ETV-s saatejuhid Grete Lõbu ja Mirko Ojakivi.

ETV+ kanalil algab "Pidulik stuudio", saatejuhid on Julia Leva ja Ilja Nartov, reporterid Margarita Tanajeva ja Artur Tjulenev vahendavad sündmusi Estoniast

Kell 18 President Alar Karise kõne

ETV, ETV2 (viipekeele tõlkega), ETV+, Vikerraadio, Klassikaraadio, Raadio 4

Kell 18.35 Vabariigi aastapäeva kontsert

ETV, ETV2, ETV+, Vikerraadio, Klassikaraadio

Aastapäeva kontserdi kunstilise juhi Jaan-Eik Tulve sõnul on aastapäevakontsert just niisugune, nagu elu meie ümber - habras, õrn, pühalik, rõõmus, nukker, intiimne, vahel ka valus. Kontserdi kunstilise juhi meeskonna tuumikus on lavastaja Maria Peterson, kunstnik Kristjan Suits.

ETV ülekandel on valitav kirjeldustõlge.

Kell 19.20 ja 21.20 Vabariigi aastapäeva peoõhtu Estonias

ETV ja ETV+

Peoõhtu Estonias jätkub tervitustega Valges saalis ning koosviibimise ja tantsuga Estonia kontserdisaalis. Külalistega vestlevad ETV-s saatejuhid Grete Lõbu ja Mirko Ojakivi. Tervitusi kommenteerib Meelis Kompus.

ETV+ kanalil jätkub "Pidulik stuudio" kell 19.20.

ETV eriprogramm

22. veebruaril kell 22.05 peaministri aastapäevakõne Tartus

Peaminister Kaja Kallase kõne Eesti Vabariigi 106. aastapäeva kontsertaktusel Tartus Eesti Rahva Muuseumis.

23. veebruaril kell 20.15 "Eesti (täielik ja kontrollitud) ajalugu"

Kes olid esimesed inimesed Eestimaal? Kust ja millal nad siia tulid, mida siin tegid, uskusid, sõid ja jõid? Uues ajaloosaates viib Andrus Vaarik retkele läbi Eesti ajaloo.

24. veebruaril kell 11 "Eesti pilvepiirilt"

Eesti vaadatuna õhust – see on meeliköitev teekond läbi armastatud ja vähem tuntud Eestimaa paikade, millele lisavad põnevust nii kohakirjeldused kui ka harivad faktid.

* ETV+ näitab saadet kell 9.30.

24. veebruaril kell 13.10 "Pitka legend"

Eesti esimese admirali Johan Pitka ja tema ajastu lugu. Meie ajaloo ühe põnevaima suurkuju elu oli sama kirev ja pöörane, nagu mehe iseloomgi. "Pitka legend" äratab lavastuslike stseenide, animatsiooni ja dokumentaalkaadrite kaudu ellu loo esimesest Eesti admiralist, tema ajastust, võitlustest ja unistustest. Osades Karol Kuntsel, Maria Annus, Indrek Taalmaa, Ronald Mäeots, Mait Malmsten jt. Stsenaarium Loone Ots ja Rein Pakk, režissöör Ain Mäeots.

24. veebruaril kell 14.10 "Eesti tänab 2024". Riiklike teenetemärkide üleandmine

Vabariigi aastapäeva puhul tunnustas president Alar Karis riiklike teenetemärkidega tublisid inimesi, kelle igapäevane tegevus laob järjest uusi kihte Eesti hoolivuse, märkamise ja kaitstuse seina. Riigi teenetemärgid on seekord tunnustus 151 inimese pühendumuse eest kutsetööle või kogukonnale. Teenetemärgid anti üle 21. veebruaril Eesti Rahva Muuseumis.

* ETV+ näitab teenetemärkide üleandmist kell 13.30

25. veebruaril kell 20.30 "Eesti lood: Eesti mees"

Armastus on toonud Tushari Indiast Eestisse elama. Nüüd on Tushar otsustanud minna oma väljavalitu sugulaste juurde Võrumaale, et õppida, kuidas olla tõeline eesti mees. Filmi režissöörid, produtsendid ja monteerijad on Anna Hints ja Tushar Prakash, operaator Ants Tammik.

ETV2 eriprogramm

24. veebruaril kell 13.15 "Wargamäe wabariik"

Albu vallas Tammsaare Väljamäe lõunalaval mängiti 2009. aastal Urmas Lennuki dramatiseeringut A. H. Tammsaare "Tõest ja õigusest". Elmo Nüganeni lavastus kujutab rahutuid aegu. 1905. aasta revolutsiooni tõuked jõuavad Venemaalt ka veel iseseisvumata Eestisse, kus iga hetk võib lahvatada tööliste mäss tsaarivalitsuse omavoli vastu. Sellesse lendlehtede, salakoosolekute ja meeleavalduste maailma satub ka äsja pealinna jõudnud Indrek. Pöördelised sündmused ei jäta puutumata ka Vargamäed, kus isa Andres ikka veel visalt tõde ja õigust otsib. Mängivad Alo Kõrve, Ursula Ratassepp, Tõnu Kark, Aleksander Eelmaa, Erik Ruus, Priit Võigemast, Juri Zhilin jpt.

24. veebruaril kell 16 "Supilinna Salaselts"

Seiklusliku koguperefilmi tegevustik leiab aset suvises Tartus. Mari, Sadu, Olav ja Anton on neli Supilinna last, kelle rõõmus argipäev pööratakse pea peale, kui nende kodulinna tabab salapärane mürgitus, mis pooled linna täiskasvanud lasteks muudab. Algab peadpööritav seiklus, mis viib lapsed kõige ootamatumatesse paikadesse nii maa peal kui ka maa all.

24. veebruaril kell 17.45 "Kaka ja kevad"

Lühike koguperelugu suurest armastusest, igatsusest ja sõprusest

24. veebruaril kell 19.30 "Malev"

Ajaloolise absurdikomöödia tegevus toimub 13. sajandi alguse Eestis ja Liivimaal, kus Saksa ordu võimsad ning verised väed üritavad siinseid loodusrahvaid allutada ja ristida.

24. veebruaril kell 21.20 Talveöö laulupidu

45 koori ja Gerli Padar, Uku Suviste, Reet Linna, Marek Sadam, Nele-Liis Vaiksoo ning teised armastatud solistid laulsid kargel talveõhtul ühiselt tervele Eestile. Kõlagu veelkord ansambli Horoskoop parimad palad.

24. veebruaril kell 22.20 Üheshingamine. XVIII tantsupidu "Meri"

Meri liidab ja meri lahutab, meri kutsub ning saadab teele, meri annab ja meri võtab. Meri on ootus ja lootus. Nii sai ka 2009. aasta tantsupidu nimeks lihtsalt "Meri". Peo idee autor ja aujuht oli Henn Tiivel ning kunstiline juht Ülo Luht. Kalevi staadioni murul oli 534 tantsu- ja võimlemisrühma, kokku 7460 tantsija ning võimlejaga. Vahetekstid kirjutas ja esitas Jaan Tätte.

ETV+ eriprogramm

24. veebruaril kell 10.25 "Vehkleja"

Klaus Härö mängufilm vehklemistreenerist, mis põhineb osaliselt Eesti sportlase ja treeneri Endel Nelise (1925-1993) elulool. Osades Märt Avandi, Ursula Ratasepp, Hendrik Toompere, Jaak Prints, Kirill Käro, Lembit Ulfsak jt.

24. veebruaril kell 21 "Kalev"

Ove Mustingu mängufilm legendaarse korvpallimeeskonna Kalev viimasest võistlusest NSV Liidu meistrivõistluste. Osades Mait Malmsten, Reimo Sagor, Priit Võigemast jt.

Vikerraadio eriprogramm

Vabariigi aastapäeval kõlab Vikerraadios ainult eesti muusika ja vestlussaated on pühendatud Eesti loole. "Päevakaja" saade on sel päeval eetris erandkorras kell 17.

24. veebruaril kell 12.05 "Kajalood"

Kaja Kärneril on külas Soome-Eesti kultuurisilla ülalhoidja Juhani Salokannel. Estofiilide peres üles kasvanud ja üliõpilasena 1968. aastal esmakordselt Eestisse tulnud kirjanik ja kirjandusteadlane Juhani Salokannel on eesti kirjandust tõlkides ja mitmes raamatus põhjanaabritele Eesti kultuuri vahendades tõdenud, et see, mis okupatsiooniaastatel eestlust alles hoidis, oli eesti keel, kirjandus ja kultuur laiemalt.

24. veebruaril kell 13.05 "Eesti lugu"

President Konstantin Pätsile pühendatud saates kõneleb õigusteadlane akadeemik Lauri Mälksoo rahvusvahelise õiguse arengust eelmise sajandi algusest tänaseni. Kas, kes ja kuidas rikkusid rahvusvahelist õigust teise maailmasõja eel? Kas ja missuguseid vigu tegi president Päts? Saatejuht on Piret Kriivan.

24. veebruaril kell 14.05 Raadioteatri "Wabariigi aastapäev Kuld Tiigis"

Lavaka XXXI kursus, "Tiit Pagu" laulude salvestamine Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Vabariigi aastapäevaks valmivas pidulikus kompositsioonis esitavad Eesti Muusika- ja teatriakadeemia lavakunstikooli XXXI lennu üliõpilased lööklaule 1930. aastatest. Kõiki lugusid esitavad erinevatel instrumentidel noored näitlejad ise ning nende vahele loevad nad ajamärke tolleaegsest kirjandusest ja ajakirjandusest.

* Klassikaraadio eetris kõlab salvestus kell 17.05.

24. veebruaril kell 16.05 "Päevatee"

Saatejuht Piret Koolil on külas peatselt 80. sünnipäeva tähistav astrofüüsik ja poliitik, Eesti Teaduste Akadeemia liige Ene Ergma. Juttu tuleb nii kartulikoorte söömisest, koputamisest kui ka tulevikust, aga ka naise rollis raskusest läbi elu ning sellest, kuidas Nõukogude riigikord ärritas ja ärgitas inimestes kõige alatumaid tundeid.

25. veebruaril kell 15.05 "Keelesaade"

"Keelesaates" räägivad Tartu Ülikooli teadlased akadeemik Karl Pajusalu ja teadur Miina Norvik sellest, kuidas teadlased uurivad vastloodud Eesti juurte tippkeskuses Eesti ja teiste Läänemere idakalda rahvaste kujunemist. Saatejuht on Piret Kriivan.

Klassikaraadio eriprogramm

Klassikaraadios on veebruar Eesti muusika kuu ning eesti heliloojate ja muusikute looming kõlab eetris iga päev.

23. veebruaril kell 12.30 räägib sarjas "Eesti helilood" vabariigi president Alar Karis laulust, mis on talle läinud südamesse.

23. veebruaril kell 13 on saates "Delta" juttu Hiiumaa rahva ühisest hümnilaulmisest Reigi pastoraadis.

24. veebruaril kell 9 on saates "Helikaja" luubi all Eesti hümn

Saatejuht Miina Pärn uurib, kuidas interpreteerivad meie rahvushümni 2024. aastal professionaalsed lauljad, lavakunstikooli tudengid, sõjaväeorkester, lasteaialapsed ja kaitseväe ajateenijad.

24. veebruari õhtukavas saab kuulata kontserdisalvestusi eesti džäss- ja koorimuusikast.

Kell 20 on eetris kontsert, millega tähistati džässisuurkuju Lembit Saarsalu juubelit.

Kell 21 on kavas Pärt Uusbergi suurteos "Regiväli".

Kell 22 lõpetab õhtu "Luuleruum" Marie Heibergi luuletustega.

Raadio 4 eriprogramm 24. veebruaril

Kell 10.05 "Naiskodukaitse: Kaitseliidu naisorganisatsioon, mis kaasab naisi riigikaitsesse"

Saatejuht Dina Prussakova.

Kell 11.05 "Talvine karikakar"

Saatekülaliseks on Marju Länik. Saatejuht Jekaterina Vaiser.

Kell 13.05 "Eesti jazz Taanis"

Saatekülaliseks on Karmen Rõivassepp. Saatejuht Aleksandr Žemžurov.

Kell 14.05 "Minu kaunis kodu"

Saatekülaliseks on Evelina Vedom, "Harjumaa kaunis kodu 2023" konkursi võitja. Saatejuht Dina Prussakova.

Kell 15.05 "Odessa – Vaba Linn"

Linna olevikust ja tulevikust räägivad Odessa elanikud. Saatejuht Julia Lukašenkina.

Kell 16:05 "Narva. Vabaduse piirid"

Narva elanikud jutustavad oma lugusid ajaloost, vabadusest ja iseseisvusest. Saatejuht Mihhail Komaško.

Kell 17.05 algab "Raadio 4" pidulik otse-saade "Eesti Vabariik – 106"

Stuudios Dina Prussakova.