Ilves: aina enam tulevad pähe mõtted, kuidas perega rohkem koos olla

"Me teadsime varasemalt teineteist läbi ühiste sõprade. Meil jäi Otepääl võistlus ära ja olin pettunud, hakkasime juba ära minema, kui ma äkki märkasin Karmenit ja lehvitasin talle ning siis hakkasime juba rohkem suhtlema," meenutas kahevõistleja Kristjan Ilves esimest tõsisemat kohtumist oma elukaaslase Karmen Puusaluga. "Kõik käis väga ruttu, kuu aja pärast üürisime endale juba korteri. Märtsis saab meil viis aastat."

"Hooaja jooksul käin ma kolmel-neljal võistlusel kaasas. Võistluspäeval ma ise väga ei taha olla Kristjani juures, äkki ma kannan oma närvi talle ka üle," kirjeldas Karmen Puusalu neid väheseid hetki, mil nad saavad koos olla. "Otepää oli ikka midagi täiesti erakordset, seal olid pisarad ka mängus."

Kristjani sõnul ei juhtu seda Eesti võistlustel väga tihti, et tullakse kellegi pärast võistlust vaatama ja kaasa elama. "Müts maha eestlaste ees," on Ilves kõikidele kaasaelajatele tänulik. "Eestlane olla on privileeg."

Ta meenutas, et alates 7. klassist oli tal koolis päris raske, sest juba siis käis ta päris tihti välismaal võistlustel. "Mind võeti väga varakult meeste koondise juurde treenima."

Karmen töötab Tartu Ülikooli Kliinikumi silmakliinikus õena. "Mu kolleegid tihti tervitavad Kristjanit ja õnnitlevad teda minu kaudu. Nad nii ägedalt elavad tema võistlustele kaasa," kiitis Karmen oma kolleege.

Kõige suurem Karmeni unistus on see, et ma ühel päeval ootamatult koju ilmun, rääkis Kristjan. "Kaks-kolm päeva plaanitust varem." "Tule kasvõi tunnike varem," lisas Karmen.

"Aga ma ei ole suutnud sellist üllatust veel teha," ütles Kristjan.

Kristjan rääkis, et neile meeldib väga koos sporti teha, suusatada ja joosta, aga ka šokolaadi ja kummikomme süüa.

Kristjan Ilvesel on norrakatega leping olümpia lõpuni, 2026. aasta lõpuni. "Aga loomulikult see on mu elutöö ja kui nüüd parimates aastates järsku öelda, et ma lõpetan ära, siis on see minu arvates nagu näkku sülitamine, aga aina rohkem tulevad need mõtted pähe, et kuidas saaksin rohkem perega olla."