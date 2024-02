Andrus Vaarik: mulle usaldati erakordne ülesanne kolada mööda Eestimaad

Ajaloohuviline Andrus Vaarik rääkis "Ringvaates" uuest humoorikast ajaloosarjast, mis viis teda Ümera lahingu toimumispaika, Upa Luukivi juurde, Läti Henriku kodukirikusse ning paljudesse muudesse kohtadesse, millest meil seni aimugi pole olnud. Vaariku sõnul on ta väga tänulik, et talle usaldati ülesanne kolada mööda Eestimaad ning mängida tarka inimest.

"Ma ei tea miks, aga ajalugu on mind alati erutanud, võib olla ka seepärast, et Nõukogude Eesti oli nii hall ja igav," ütles Andrus Vaarik, kes on uue ajaloosarja "Eesti (täielik ja kontrollitud) ajalugu" saatejuht.

10 000 aastat kaheksa saatega. "See on selgelt väga ambitsioonikas ja mul käib siiamaani pea ringi," ütles Vaarik, kui ta mõtles möödunud suvele ja kõikidele neile sarja võttepaikadele Eestis ja Lätis. "Kogu aeg oli mul tunne, et ma tahaksin süveneda, ma tahaksin siia jääda, nende inimestega pikemalt rääkida. Just need inimesed, oma ala tõelised korüfeed ja see vaimustus nende silmis, see tegi täiesti kadedaks. Näitlejad on väga kesise haridusega ja kõik akadeemiline on nende jaoks nagu midagi eksootilist ja kättesaamatut."

"Ma arvan, et keegi teist pole vist käinud Ümera lahingu toimumispaigas," ütles Vaarik, meenutades üht erilist võttepäeva. "See lahing toimus Liivimaal ja see koht asub Lätis, kohas nimega Jumara, mis tähendabki Ümera. Lahingupaika aga nii lihtsalt ülesse ei leia, see on suurtest teedest eemal, aga see on üks väga ilus koht. Seal on paar ilusat tamme, mis võivad olla, kui tahad uskuda, veel Ümera lahingu aegsed."

Vaariku sõnul oli põnev leid Upa Luukivi Saaremaal, mida kutsutakse ka prohvetikiviks. "Meie operaator kandis selle kui väga tähelepanuväärse koha isegi Google Mapsi kaardile," muheles Vaarik. "See Upa Luukivi võib nüüd üle maailma äärmiselt populaarseks saada."

Vaarik meenutas, et tõeliselt eredalt jäidki talle meelde need inimesed, kellega saatus teda sarja tegemise jooksul kokku viis. "Ma kuulasin neid suu ammuli nagu kass oleks televiisorit vaadanud. Kõik oli minu jaoks nii vaimustav ja samal ajal kadedust tekitav, et on inimesi, kes teavad seda ajaloomaterjali ja tunnevad sellest nii suurt rõõmu."

"Ma loodan, et see saade tekitab ajaloohuvi. See huvi, mis minus äratati, oli küll erakordne, sest loogiliselt võttes on minu vaimustusvõime ju määratud juba hääbuma, aga kui mul äkki lähevad silmad särama, siis on see ju väga tore. Ma olen ETV-le sügavalt tänulik, et mulle usaldati see ülesanne kolada mööda Eestimaad ja edvistada ning mängida tarka inimest," oli Vaarik õnnelik.

Sarja stsenarist on Tauno Vahter, režissöör Raivo Maripuu ja toimetaja Kai Väärtnõu.

Humoorikas ajaloosari "Eesti (täielik ja kontrollitud) ajalugu" algab ETV-s reedel, 23. veebruaril kell 20.15.