Öösöömingu korraldaja: süüa ja erilisi tegevusi jagub kõigile terveks ööks

"Ahvenašašlõkk on meil siin Peipsi ääres üks tavapärane hommikusöök," ütles Lendava laev kokk Martin Laiapea.

"Me söömegi siin hommikut, lõunat ja õhtut alati väljas lõkete peal," lisas Pöörase Täiskuuöösöömingu korraldaja Tauno Laasik. "Sellepärast me kutsumegi kõiki inimesi sellest osa saama, et inimesed saaksid aru, kui hea see toit tuleb, kui seda lõkke peal teha. Meil on 24. veebruari õhtul kella viiest kuni südaööni avatud 40 õuerestorani. Ootame kõiki, et jagada meie elu ja meie maitseid Eesti inimestega."

Laasiku sõnul teevad nad öösöömingut juba kolmandat aastat ja Peipsi toidutänavat suisa kuuendat aastat, nii et kõik Peipsimaa väikesed po-pup (ajutised-toim.) restoranid on saanud juba professionaalideks.

"Meil on ka restorane, kes pakuvad toitu jää peal. Lisaks pakutakse süüa maa peal kõikvõimalikes kohtades ja ilusates hoovides," lisas Laasik. " Saab olema väga tore ja vahva. Meil on erinevate restoranide juures kõiksugused atraktsioonid. Näiteks saab koertega sõita või hobustega, on jääkarussellid ja ka muuseume saab öösel külastada. Tegevusi jätkub tervele perele terveks ööks."

Pole üldse vahet, kustkohast täpselt pihta hakata, sest restorane on meil siin 170 kilomeetrit, ütles Laasik ning soovitas kõigil leida see koht, kust ta pihta soovib hakata ja hakatagi liikuma. "Maailma kese ongi Peipsi järv," lisas Laasik.

Kui Google Mapsi sisestada "Pöörane öösööming", saab kõiki kohti vaadata ja restoranide menüüdega juba enne tutvust teha. Samal kaardil on ka kirjas, milliseid tegevusi ja kus teha saab.

Pöörane täiskuuöösööming toimub Peipsi ääres 24. veebruaril kell 17.00-00.00.