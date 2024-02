5miinust ja Puuluup võitsid ülekaalukalt kõik Eesti Laulu hääletusvoorud

Lauluga "(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi" konkursi võitnud 5miinust ja Puuluup olid kogu tänavuse konkursi rahva lemmikud – nii poolfinaalis kui ka finaali kahes voorus helistati nende poolt kordades rohkem kui teiste artistide poolt.

Eesti Laulu superfinaalis helistati võitjate poolt 26 422 korda, finaali esimeses voorus 16 740 korda. Mõlemas hääletusvoorus teisele kohale tulnud Ollie toetuseks anti superfinaalis 12 494 ja esimeses hääletusvoorus 7384 häält. Sama oli paremusjärjestus ka poolfinaalis, kus 5miinust ja Puuluup said 6794 toetushäält ja Ollie 3242 häält.

Eesti Laulu superfinaali jõudnud Nele-Liis Vaiksoo kogus lõppvoorus 5014 häält, finaali esimeses voorus hääletati tema poolt 3152 korda. Sellega oli ta Daniel Levi järel rahva antud häältega neljas, kuid pääses žürii antud kõrgemate punktidega superfinaali.

Eesti Laulu finaalis etteasteid hinnanud rahvusvahelise žürii esikolmiku moodustasid Ollie, Nele-Liis Vaiksoo ning 5miinust ja Puuluup. Poolfinaalis laule hinnanud kodumaise ekspertžürii esikolmikusse jõudsid Ewert and The Two Dragons, Cartoon koos Ewert Sundjaga ja Inga.

Tartus toimunud poolfinaali paremusjärjestus esimese vooru žüriipunktide ja telefonihääletuse koondtulemusena oli Ollie, 5miinust ja Puuluup ning Ewert and The Two Dragons. Telefonihääletusel oli esimese vooru kolmas Ingmar 1868 häälega. Teises voorus kogus enim toetushääli Anet Vaikmaa (1864 häält) ja tema järel pääses teisena finaali Peter Põder (1413 häält).