Põnevad pidupäeva kilusuupisted kartuli ja leivaga viivad keele alla

Kokk Carina-Elisabeth Päll valmistas "Terevisiooni" stuudios kaks põnevat kilusuupistet, kus on kasutatud eestlaste lemmiktoiduaineid kartulit ja musta leiba. Üks on rohkem eelroog ja teine toekam suupiste, lisas ta.

"See oli ikka väike väljakutse," ütles Lore bistroo kokk Carina-Elisabeth Päll, kui ta pidi välja mõtlema paar põnevat kiluretsepti.

"Minu esimene mõte oli teha suupisteid, mis on üks keerulisemaid asju. Enamasti tehakse muretaigna korvikesi, mis minu jaoks jäävad natuke kuivaks. Siis tulidki mul pähe eestlaste lemmiktoidud kartul ja leib," sõnas Päll.

Päll võttis kõige tavalisemad "Laura" sordi kartulid, pesi korralikult ära, lõikas kartuli pooleks, tegi toore kartuli seest õõnsaks ja pani 220 kraadisesse ahju. "Kaheksa minutit hiljem võtad kartulipoolikud ahjust välja ja täidad toorjuustu-tilli kreemiga, mille saab blenderis väga kreemiseks blenderdada. Siis lisad peale veel murulauku, väikese vutimuna ja rulli keeratud kilu. Kellel on, võib peale puistata ka kuivatatud rukkililli, on veel pidulikum," õpetas Päll.

Leivakrõbedike tegemiseks võttis ta kõige tavalisema musta leiva, lõikas õhemaks ja rullis taignarulliga veel lamedamaks. "Siis lõikasin leivast väikesed ruudukesed ja panin ahju, et saada leivakrõbedikud. Leivakihtide vahele panin toorjuustukreemi ja ühe kihi vahele lisasin üllatuseks ka väikesteks tükkideks lõigatud kilu. Kõige peale panin veel ühe rulli keeratud kilu ning hakitud murulauku. See on küll väike amps, aga kestab suus natuke kauem."

Kilu leivakrõbedikul Autor/allikas: ERR