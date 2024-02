Belgia euroloos kõlab enam kui tuhande muusikasõbra hääl

Belgiat Eurovisioonil esindav Mustii avaldas tänavuse võistlusloo "Before the Party's Over", kus kõlab enam kui tuhande muusikasõbra hääl.

Mustii, kodanikunimega Thomas Mustin, on Belgias tuntud popmuusik, kes on avaldanud kaks stuudioalbumit: "21st Century Boy" ja "It's Happening Now". Lisaks muusikale tegeleb ta ka näitlemisega, olles üles astunud teatrilavastustes, telesaadetes ja mängufilmides.

Mustii võistlusloo "Before the Party's Over" kaasautorid on Pierre Dumoulin ja Ben Leclercq. Loo refrääni panustas enam kui tuhat muusikasõpra üle Euroopa, kes sellele oma vokaali andsid.

68. Eurovisiooni lauluvõistlus toimub Rootsis Malmös. Lauluvõistlused poolfinaalid toimuvad 7. ja 9. mail ning finaal leiab aset 11. mail.