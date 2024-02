Galerii: Koolitantsu Saaremaa maakondlik tantsupäev

Maakondlike tantsupäevade žüriisse kuuluvad sel aastal tantsuõpetaja ja koreograaf Kerstin Lõhmus, tantsukunstnik ja liikumisterapeut Kristina-Maria Heinsalu ning tantsuõpetaja Paul Bobkov.

Saaremaa juurtega žüriiliige Kerstin Lõhmus rõõmustas, et ta kodulinnas Kuressaares on palju tantsurõõmu, millest võib omakorda järeldada, et tantsu tulevik Saaremaal on helge. "Iseteadlike ja rõõmsate mudilaste tantse toetas laval eakohane ja eestikeelne muusikavalik, mis võimaldas neil tantsu sisu paremini mõista ja selles osaleda," jagas ja täpsustas Lõhmus.

"Saaremaa kontserdi lõppakordi pani Saaremaa Gümnaasium. Näha sellises koguses mehi laval oli üllatavalt soe – nende lavale kaasa toodud energia ja vägi kiskus kaasa," jagas züriiliige Paul Bobkov.

Maakondlikel tantsupäevadel kuulutab žürii iga kontserdi lõpul välja tunnustuspreemiad, mille eesmärgiks on tunnustada kontserdil esinenud tantsutruppe ja nende juhendajaid ning tantsude autoreid.

Saaremaal jagati kokku seitse tunnustuspreemiat:

Loova ja mängulise teema selge ja julge esitus – Saaresära tantsukool tantsuga "Meie lemmik suvekool", autor Marju Võrno

Südamliku loo ühtehoidev esitus – Saaresära tantsukool tantsuga "Minu pai on sulle", autor Marju Võrno

Julge lavaruumi- ja rekvisiidikasutusega põnevaid kujutluspilte loov tants – Saaresära tantsukool tantsuga "See kõige ehedam tunne", autor Laura Olesk-Sullakatko

Tehniliselt kandev ja sütitava energiaga ehe pärimusliku loo jutustus – Saaremaa Gümnaasium tantsuga "Üle völli", autorid Kristel Kallus ja Rita Penjora

Hoogsa tantsu täpne ja selge esitus – Minu tantsukool tantsuga "Tantsupalavik", autor Kädi Hämarik Benno

Rütmikat värvi pakkuva koreograafia kaasakiskuv ja rõõmus esitus – Saaresära tantsukool tantsuga "Vajuta "Mängi lugu"", autor Annette Rungi

Kindlate joonistega koreograafia selge esitus – Minu tantsukool Valjala kool tantsuga "!Pea püsti!", autor Kristiine Pajussaar

Koolitantsu maakondlikud tantsupäevad toimuvad 17. märtsini üle Eesti. Aprillis toimuvatel piirkondlikel tantsupäevadel astuvad teiste seas laval üles ka Koolitantsu Kompanii ning ETA Kompanii. Festivali lõppkontserdid toimuvad 6. ja 7. mail Rahvusooperis Estonia. Lõppkontsertidel osalevate tantsude valiku teevad festivali kunstilised juhid Ingrid Mugu ja Kristiina Siig koos Eesti Noorte Tantsu Ühingu noortežüriiga.